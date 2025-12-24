他17年「播種」全歐洲！丹麥捐精男藏致癌基因 近200童受監控 已有部分病逝

法國一家精子銀行內，工作人員正透過顯微鏡觀察人類胚胎。 圖:翻攝自中國新聞周刊

[Newtalk新聞] 近日，歐洲廣播聯盟（EBU）旗下多家公共媒體聯合發布調查報告，揭露歐洲輔助生殖體系出現重大監管漏洞。一名代碼為「7069」的丹麥捐精者，在長達 17 年間向歐洲多國診所供應精子，其部分精子攜帶罕見致癌基因突變，導致至少近 200 名透過捐精出生的兒童面臨極高癌症風險，部分孩童已不幸病逝。

調查指出，該名捐精者的精液自 2006 年至 2023 年間，流通至 14 個歐洲國家、67 家診所，至少促成 197 名新生兒誕生。相關案例橫跨丹麥、比利時、西班牙、德國、法國等國，引發歐洲各界對醫療監管、跨國精子交易及生殖倫理的高度關注。

根據報告，該名捐精者為丹麥歐洲精子銀行（ESB）哥本哈根分站登記的供精者，捐精時均通過當時的常規健康與遺傳篩檢。然而，其部分生殖細胞中攜帶 TP53 腫瘤抑制基因的罕見突變，該突變與「李—佛美尼症候群」有關，患者終生罹患多種癌症的風險極高，且常於兒童期發病。

歐洲精子銀行哥本哈根分站。 圖:翻攝自中國新聞周刊

醫學專家指出，由於該突變屬於生殖細胞嵌合型，捐精者本人並未出現健康異常，也無法透過當年的常規血液與精液檢測發現。一旦帶有突變的精子受孕，後代全身細胞即可能攜帶致癌風險。

2023 年起，歐洲多國醫師陸續發現多名透過捐精出生的兒童罹患罕見癌症，經跨國比對後，才逐步鎖定與同一名丹麥供精者有關。至今，已有 8 個國家 46 個家庭、67 名兒童接受基因檢測，其中 23 人確認攜帶相關突變基因，至少 10 名兒童已被診斷出癌症。

調查同時揭露，歐洲各國對精子捐贈的規範差異甚大，且缺乏跨國統一追蹤機制，使單一捐精者得以在多國重複使用而未受有效限制。以比利時、西班牙為例，儘管國內對供精者可孕育的家庭或子女數量設有上限，但跨國就醫與精子進出口實務，實際上削弱了監管效力。

專家指出，精子跨境流通、匿名制度與資訊通報延誤，是本案影響擴大的關鍵因素。部分家庭直到多年後才接獲通知，錯失早期監測與預防時機。

目前，多國衛生主管機關已展開調查，並重新檢討精子捐贈的數量上限、基因篩檢標準與跨國資料共享機制。相關事件也促使歐洲輔助生殖領域重新審視商業化運作下的倫理責任與公共風險。

此案被多家歐洲媒體形容為「歐洲輔助生殖體系的重大失敗」，並為全球生殖醫學監管敲響警鐘。

