他2周內去了沖繩、墾丁 光交通就秒分勝負

國旅價格太貴讓民眾直喊「不如出國玩」，其中最多人拿墾丁和日本沖繩做比較，部落客「山小白」表示，最近2周內去了沖繩和墾丁，撇除住宿、餐飲、旅遊體驗等，光是交通方面，去沖繩就比去墾丁舒服多了，從台北出發4個多小時就抵達沖繩，到墾丁則要花將近6小時。

愛好登山的攝影師、YouTuber「Scott Pai 山小白」昨（16日）在臉書粉專發文表示，最近剛好在2周內去了沖繩和墾丁，以交通來比較，沖繩那次中午12點從台北車站出發去桃園機場，飛行時間1小時出頭，在台灣時間下午4點10分抵達沖繩，總共花了4個多小時，來回機票約5000元出頭。

山小白表示，昨天下午1點同樣從台北車站出發，先搭高鐵南下到高雄左營，再搭2個半小時的墾丁快線巴士，到墾丁大街已經晚上6點45分了，總交通時間將近6個小時，而且實際待在交通工具上的時間比去沖繩長非常多，費用來回大約3600元。

山小白直言，住宿、旅遊體驗、餐食等先不談，光是交通方面，去沖繩就比去墾丁舒服很多了，「當然這是從台北出發為前提，不過光是交通上的感受就讓我覺得去墾丁不如去沖繩了。」

貼文引發廣大回響，網友紛紛留言，「去墾丁的時間我已經飛到日本了」、「出國便宜多了，留在台灣只會當盤子」、「中北部人去沖繩、九州真的比去墾丁快很多。」

也有網友直言，「住屏東都不想去墾丁了，整路一堆測速，有夠浪費時間，要小心被偷拍檢舉，還有一堆路隊長導致塞車」、「去墾丁路程上收個2張單就等於沖繩的機票錢了，為何要在相機密布、到處都有人檢舉的地方國旅？玩得烏煙瘴氣。」

