他2025「被川普嚇到」操作保守⋯躺平一年竟也賺16％！

2025年進入倒數之際，不少人開始整理今年的投資戰績。一名PTT網友以「2025年躺平族正常版年報」分享投資成果，表示全年幾乎沒有進出，僅單純持有資產「躺著看變化」，仍繳出報酬率約16%績效，引發網友熱議。討論焦點集中在原PO對4月修正行情的評價，直言「還沒跌多少就漲回去了」，此說法在板上掀起正反兩極論戰。

原PO指出，2025年整年操作極為保守，手邊長時間保留約470萬元現金等待進場，但4月因川普相關消息造成市場波動後，指數迅速回升，始終找不到理想進場點，最終選擇繼續觀望。其資產配置中，台積電約占三成，其餘為現金與既有部位，自嘲16%績效「開放給版友嘲笑」，並附上資產變化圖供參考。

廣告 廣告

原PO強調自身屬於「沒槓桿、沒質押」的躺平型投資人，因此對4月修正的體感相對平靜，認為只是正常回檔，並未對整體資產造成致命衝擊。也因為始終保留大量現金，反而在行情快速反彈時錯失加碼機會，成為其今年操作的主要遺憾。

多數網友對此抱以肯定態度，認為「有賺就強」、「買進、持有、數錢」才是長期投資的寫照，也有人指出今年不少投資人4月就被迫出場，能夠安然度過並維持正報酬已屬不易。部分留言更直言，若未使用槓桿，當時約2到3成的回檔「其實還好」，真正受傷的多半是開槓桿或質押過高者。

不過，對於「4月沒跌多少」的說法，反對聲浪同樣強烈。有網友直言該波下跌創下多項紀錄，跌幅與速度都不容小覷，認為原PO是站在高資產、低風險配置的角度看市場，與多數散戶感受存在落差。也有人補充，4月確實跌得快但修復也快，是否「跌很多」取決於投資週期與心理承受度。

【看原文連結】

更多udn報導

遊客弄丟飯店鑰匙賠萬元！內行曝背後合理原因

夜市套圈圈驚見「台積電100股」最貴獎品不是它

Google一天只上班4小時？內行揭工時殘酷真相

他噴6千請吃高級牛排 回家前想牽手竟遭女公審