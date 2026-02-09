他37天內被中媒「點名」2次! 張本智和參拜日神社 挨批「夾帶軍國主義元素」

2024 年 8 月，張本智和(左)與石川佳純參拜供奉日本東鄉平八郎的東鄉神社。 圖 : 翻攝自風過鄉足球精華

[Newtalk新聞] 於 2013 年申請歸化日本，父母親皆來自中國四川，在日本出生的日本桌球選手張本智和 ( 本名張智和 ) 8 日再次遭到中國官媒的點名。《中國軍網》發文批評張本智和等人參拜東鄉神社的行為，批評日本右翼勢力仍在努力復活軍國主義。

《中國軍網》是經中央軍委批准的中國人民解放軍唯一新聞門戶網站，第一時間向全球網民發佈權威軍事資訊、追蹤軍事熱點、反映軍事動態。《中國軍網》的文章能夠充分代表中國官方的態度。

《中國軍網》發表了一篇標題為《他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》的文章。在文中，張本智和等人遭到了點名：「2024 年 8 月，張本智和與石川佳純參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社；2025 年 11 月 27 日，三笘薫和小球員合影時，拿著印有二戰中最後投降的日本軍人，被視為『日本軍國主義幽靈』的小野田寬郎的圖片。」

《中國軍網》發文批評張本智和等人參拜東鄉神社的行為，批評日本右翼勢力仍在努力復活軍國主義。 圖 : 翻攝自解放軍報

《中國軍網》狠批了這些不當行為：「近日，『寶可夢』拜鬼事件、《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動事件，再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散。」

「日本右翼勢力利用代際更迭導致的歷史記憶淡化，通過青少年日常接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以他們喜愛的形式灌輸經過美化歪曲的虛構歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶的代際傳承，為復活軍國主義埋下思想伏筆，打好社會基礎。」《中國軍網》稱。

值得一提的是，在 37 天前，也就是 1 月 2 日，張本智和還遭到了中媒《學習時報》的點名。中國官媒將張本智和參拜東鄉神社的行為定性為「夾帶軍國主義元素」，是日本極右翼勢力滲透的具體案例。

