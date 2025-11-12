他41歲抽搐倒地竟是肺腺癌腦轉移！醫曝治癌祕辛從癌王手中搶命重生
中部一位41歲的許先生，原本在文具公司擔任業務，是家中的主要經濟支柱。3年前即2022年的某天清晨，他突然感到右側手腳無力、抽搐，最後倒地不起。家人嚇壞了，立刻送他到彰化基督教醫院急診。
經電腦斷層和核磁共振檢查後，醫師發現他的腦部有一顆約3.1公分的腫瘤。進一步追蹤後，又在右下肺發現4公分的腫塊。最終確診為肺腺癌合併腦轉移。
清晨突發抽搐，竟是肺癌轉移腦部腫瘤
近來多位名人因肺腺癌驟逝，引發社會高度關注。肺腺癌被稱為「最沉默的癌王」，前陣子如藝人坣娜、顏正國、汪建民等，再之前「帽子歌后」鳳飛飛、資深藝人文英阿姨、舞蹈家羅曼菲等等，都因不敵肺腺癌最終離世。
肺腺癌初期幾乎沒有症狀，一般人常在毫無預警的情況下確診，等到身體出現明顯症狀，如咳嗽或神經異常時，往往已是癌症晚期，甚至有不少的病例是出現腦轉移。
彰化基督教醫院在2022年曾成功救治合併腦轉移的肺腺癌病人許先生，透過跨科合作與精準治療，病人不僅康復，3年後依舊健康穩定，這個案例也提醒大家：「別等到不舒服才篩檢。」
彰基胸腔內科主任林聖皓醫師說，肺腺癌在臨床上相當棘手，因為它往往沒有明顯症狀，「尤其非吸菸者也會得。」林聖皓主任解釋：「肺腺癌細胞多潛藏在肺部周邊組織，初期不會有咳嗽、胸悶等典型症狀，等到發現時，常已侵犯或轉移到其他器官。」
基因檢測助攻精準醫療，助腦轉移患者重拾新生
林聖皓主任指出，肺癌治療的重大突破，「就是『基因分型』，每個人的癌細胞都有不同的基因突變，我們要先找到關鍵突變點，並使用對應的標靶藥物，對症下藥。」
許先生住院後，醫療團隊先依照臨床流程進行初步的基因檢測，但並沒有找到可以用的突變標靶。團隊並未放棄，協助許先生參加國家衛生研究院的臨床基因試驗，最終發現具「EGFR exon 19 deletion」突變，得以申請使用第三代EGFR標靶藥物，使治療更具精準性。
後續的影像追蹤結果令人振奮！原本4公分的肺部腫瘤縮小為2.8公分。但儘管標靶藥初期控制良好，許先生仍出現手腳無力與輕微抽搐等神經症狀。團隊立即啟動跨科照護，邀請神經外科孫立偉醫師共同會診，並安排腦部腫瘤切除手術。手術順利完成，術後神經功能逐漸恢復。
為了進一步防止癌細胞再擴散，胸腔內科與胸腔外科再次召開跨科討論，由洪維亨醫師負責進行肺葉切除手術。洪維亨醫師指出：「肺癌合併腦轉移的手術風險高，但彰基有完整的影像導引系統與重症照護體系，讓病人能安全度過難關。」
在整個療程中，醫療團隊不只在治療上全力協助，也在心理與經濟層面給予支持。病友中心協助患者申請「育田基金」，減輕經濟壓力，也安排病友中心的康復者來分享經驗，給許先生信心和鼓勵。
在家人與醫療團隊的陪伴下，如今許先生已重返職場，轉任計程車司機，生活步上正軌。他感性地說：「從腦瘤、肺癌到重生，我真的很感謝每一位醫師和護理師，不只是救了我的命，也讓我重新有了勇氣。」
兩類人享2年1次免費LDCT篩檢
林聖皓主任強調：「肺癌是台灣癌症死亡首位，早期肺癌幾乎沒有症狀，唯有透過『低劑量電腦斷層掃描（LDCT）』才能及早發現。只要有吸菸史、家族病史或長期暴露油煙的民眾，都應定期篩檢，別等身體出現警訊才就醫。」
他提醒民眾善用政府提供的免費篩檢補助，根據彰基的統計資料，2024年共完成825人次篩檢，發現21例肺癌；2025年1～9月間，更已有1,185人接受篩檢、發現10例。「這代表大家的防癌意識提高，越早發現，治癒率越高，這才是肺癌防治真正的進步。」
自今年起，國健署擴大肺癌篩檢服務，並下修具肺癌家族史者篩檢年齡：男性45歲、女性40歲，並放寬重度吸菸者條件，50～74歲吸菸史達每天1包、共吸菸20年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者，皆可篩檢。符合資格者，每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，及早發現、及早治療，也減輕經濟負擔。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
工作壓力大，過敏又爆發？醫師：補充益生菌調整體質才是抗敏根本！ 地瓜蒸好別直接吃！多1步熱量減半降血脂，最佳食用時機好瘦又順暢
其他人也在看
健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療
為了精準抗癌更全面，邁向健康台灣，今年10月起，衛生福利部健康保險署正式擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，有助於我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
減重節食當心腸道壞菌暴增！ 營養師：熱量攝取不要低於「這數字」
減重7分靠飲食、3分靠運動，很多人選擇少吃來減重。新研究指出，靠降低熱量來減重，可能導致腸道菌相失衡、讓一種連醫生都頭痛的壞菌激增。 每個人的腸道有億萬隻腸道菌，且每個人都不同，高、矮、胖、瘦都有不同的菌相，那麼卡路里對於腸道菌有何影響？一篇刊登於《自然（Nature）》的研究給了答案。 低熱量減重 腸道功能衰退 歐洲最大的教學醫院之一、德國柏林夏特里醫院的內分泌新陳代謝科醫師斯普蘭格（Joachim Spranger）和美國加州大學的團隊研究了80名更年期後、體重介於輕微過泡到嚴重過胖之間的女性，隨機分成2組，一組每天只吃800卡、為期16週，另外一組則是維持他們現有的體重。同時，在實驗前後都採集糞便樣本分析腸道菌相。 結果顯示，節食組的人腸道菌的數量減少、組成和代謝能力都改變了，「因為環境改變了，腸道菌為了吃到更多養分而調整自己的代謝能力，而且懂得儲存養分、不被人體運用，」研究成員之一的施瓦岑柏格醫師（Reiner Jumpertz von Schwartzenberg）說。 接著，研究人員把糞便樣本植入腸道菌已被淨空的老鼠中，結果被植入節食後糞便的老鼠，身體質量（BMI）少了10康健雜誌 ・ 19 小時前
1129安南醫院》秋冬防猝死！小心主動脈剝離瞬間奪命
為了讓民眾更了解如何守護心臟健康，台南市安南醫院將於 2025年11月29日（六）下午2點（1點半開始入場）至4點半，邀請安南醫院醫療副院長陳偉華醫師跟大家分享，如何控制高血壓、心血管疾病、瓣膜性心臟病治療方式，以及主動脈剝離的預防之道。專業講解，帶大家掌握守護心臟健康的關鍵！健康公益講座全程免費入場。NOW健康 ・ 19 小時前
心靈環保站 轉換壓力維持心力
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：鄭伊佐醫師表示，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手／台中慈濟醫院提供 立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好好醫師新聞網 ・ 17 小時前
胃痛不只胃癌前兆，「這種」腫瘤你可能沒聽過！醫曝易錯過
肚子痛、腹脹可能不是小病，也別看成是老毛病而不處理，醫師提醒，小心一種較少聽過的「胃腸道基質瘤」作怪，一定要接住身體發出的警訊！ 台大醫院外科部主治醫師楊卿堯指出，胃腸道基質瘤是一種發生在消化系健康2.0 ・ 5 小時前
研究：說話變慢、忘詞，哪個才是失智警報？多做一件事防腦退化
年紀愈大，說話愈容易忘詞，許多人認為這是認知能力下降的前兆，加拿大最新研究卻推翻這個想法：「說話忘詞」是正常老化現象，「語速變慢」才更是失智警報。 與朋友聊天聊到一半，突然停頓，想不起來「正確的用詞」是什麼？這樣的「忘詞」現象，被許多人認為是失智前兆。然而，一則最新研究卻推翻這項認知──比起說話忘詞，「講話語速變慢」是更精準的失智指標。 專長高齡研究的加拿大多倫多灣巒醫院（Baycrest）與多倫多大學共同研究，針對125名年齡介於18～90歲受試者，進行3種不同項目的評估，包括：圖片識別、圖片描述、以及認知能力評估。 在「圖片識別」環節中，受試者會一面看著圖片、回答關於圖片的問題，一面聽見耳機中播放著干擾性詞語。研究人員想透過打斷受試者思考，評估他們是否能維持資訊處理能力、精準辨識圖片內容。而「圖片描述」環節則請受試者描述自己看到的2張複雜圖片，再運用人工智慧軟體，針對受試者語速、停頓思考的程度，進行語言表現分析。 最後，研究再針對每個受試者進行大腦的「執行功能」評估。執行功能是了解大腦退化程度、失智風險的重要指標，一個人的專注程度、避免分心的能力、以及處理衝突性訊息的能力，都會影響康健雜誌 ・ 19 小時前
嘉義長庚骨科許文蔚醫師、耳鼻喉科蔡明劭醫師分獲「終身影響力獎」、「年度影響力獎」
記者湯朝村／嘉義報導 美國史丹佛大學研究團隊日前公布2025年「全球前2%頂尖科學家…中華日報 ・ 18 小時前
川普砍減肥藥價 台灣瘦瘦針變便宜？醫：不漲價就要偷笑
「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，在台灣也是賣得嚇嚇叫。日前美國總統川普在白宮橢圓形辦公室宣布與兩大製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成協議，將大幅調降糖尿病與減肥藥的售價，讓民眾以更實惠價格取得熱門的「瘦瘦針」藥物。中天新聞網 ・ 21 小時前
怒火攻心不只是成語！心臟科醫師揭「1狀況」快就醫：請對自己好一點
許多人在心情不好的時候，可能都會在社群平台上發文抒發、與親友大吐苦水，寫下「我心情不好」、「心碎了」、「傷心到不行」等語。不過「心碎了」可能不只是個誇大形容詞，心臟科醫師劉中平表示，負面情緒所引發的心絞痛甚至比運動更常見，約1/3的患者在服藥或心導管手術後仍會持續胸痛，為此呼籲心臟病患者應放鬆心情、減壓生活，必要時尋求專業協助，避免情緒成為致命誘因。鏡報 ・ 1 天前
下雨衣服曬客廳錯了！正確5招室內衣物速乾法：小心細菌暴增100倍
鳳凰颱風襲台，各地迎來猛烈的降雨，尤其宜蘭地區的降雨量還「紫爆」最高破1,000毫米。大雨下不停，最讓人困擾的就是衣服怎麼曬都曬不乾，晾在室內還會散發出陣陣悶臭...早安健康 ・ 1 天前
鳳凰颱風11縣市停班停課！35家醫院門診調整一次看
鳳凰颱風來襲，今天台中市、高雄市、台南市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、宜蘭縣、嘉義縣市11日晚間停止上班、停止上課，中天新聞網整理這些縣市共35家醫療院所今天門診、急診調整，讓你一目了然。中天新聞網 ・ 1 天前
影／《許我耀眼》慶功宴趙露思合體陳偉霆 主演們輪流還原名場面
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》流量飆破20億，10日在成都舉行慶功宴，兩人再度同框，趙露思在用餐過程直播，兩人還原了「妍...FTNN新聞網 ・ 1 天前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 20 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 23 小時前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 5 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 20 小時前