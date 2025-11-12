他41歲抽搐倒地竟是肺腺癌腦轉移！醫曝治癌祕辛從癌王手中搶命重生

中部一位41歲的許先生，原本在文具公司擔任業務，是家中的主要經濟支柱。3年前即2022年的某天清晨，他突然感到右側手腳無力、抽搐，最後倒地不起。家人嚇壞了，立刻送他到彰化基督教醫院急診。

經電腦斷層和核磁共振檢查後，醫師發現他的腦部有一顆約3.1公分的腫瘤。進一步追蹤後，又在右下肺發現4公分的腫塊。最終確診為肺腺癌合併腦轉移。

清晨突發抽搐，竟是肺癌轉移腦部腫瘤

近來多位名人因肺腺癌驟逝，引發社會高度關注。肺腺癌被稱為「最沉默的癌王」，前陣子如藝人坣娜、顏正國、汪建民等，再之前「帽子歌后」鳳飛飛、資深藝人文英阿姨、舞蹈家羅曼菲等等，都因不敵肺腺癌最終離世。

肺腺癌初期幾乎沒有症狀，一般人常在毫無預警的情況下確診，等到身體出現明顯症狀，如咳嗽或神經異常時，往往已是癌症晚期，甚至有不少的病例是出現腦轉移。

彰化基督教醫院在2022年曾成功救治合併腦轉移的肺腺癌病人許先生，透過跨科合作與精準治療，病人不僅康復，3年後依舊健康穩定，這個案例也提醒大家：「別等到不舒服才篩檢。」

彰基胸腔內科主任林聖皓醫師說，肺腺癌在臨床上相當棘手，因為它往往沒有明顯症狀，「尤其非吸菸者也會得。」林聖皓主任解釋：「肺腺癌細胞多潛藏在肺部周邊組織，初期不會有咳嗽、胸悶等典型症狀，等到發現時，常已侵犯或轉移到其他器官。」

基因檢測助攻精準醫療，助腦轉移患者重拾新生

林聖皓主任指出，肺癌治療的重大突破，「就是『基因分型』，每個人的癌細胞都有不同的基因突變，我們要先找到關鍵突變點，並使用對應的標靶藥物，對症下藥。」

許先生住院後，醫療團隊先依照臨床流程進行初步的基因檢測，但並沒有找到可以用的突變標靶。團隊並未放棄，協助許先生參加國家衛生研究院的臨床基因試驗，最終發現具「EGFR exon 19 deletion」突變，得以申請使用第三代EGFR標靶藥物，使治療更具精準性。

後續的影像追蹤結果令人振奮！原本4公分的肺部腫瘤縮小為2.8公分。但儘管標靶藥初期控制良好，許先生仍出現手腳無力與輕微抽搐等神經症狀。團隊立即啟動跨科照護，邀請神經外科孫立偉醫師共同會診，並安排腦部腫瘤切除手術。手術順利完成，術後神經功能逐漸恢復。

為了進一步防止癌細胞再擴散，胸腔內科與胸腔外科再次召開跨科討論，由洪維亨醫師負責進行肺葉切除手術。洪維亨醫師指出：「肺癌合併腦轉移的手術風險高，但彰基有完整的影像導引系統與重症照護體系，讓病人能安全度過難關。」

在整個療程中，醫療團隊不只在治療上全力協助，也在心理與經濟層面給予支持。病友中心協助患者申請「育田基金」，減輕經濟壓力，也安排病友中心的康復者來分享經驗，給許先生信心和鼓勵。

在家人與醫療團隊的陪伴下，如今許先生已重返職場，轉任計程車司機，生活步上正軌。他感性地說：「從腦瘤、肺癌到重生，我真的很感謝每一位醫師和護理師，不只是救了我的命，也讓我重新有了勇氣。」

兩類人享2年1次免費LDCT篩檢

林聖皓主任強調：「肺癌是台灣癌症死亡首位，早期肺癌幾乎沒有症狀，唯有透過『低劑量電腦斷層掃描（LDCT）』才能及早發現。只要有吸菸史、家族病史或長期暴露油煙的民眾，都應定期篩檢，別等身體出現警訊才就醫。」

他提醒民眾善用政府提供的免費篩檢補助，根據彰基的統計資料，2024年共完成825人次篩檢，發現21例肺癌；2025年1～9月間，更已有1,185人接受篩檢、發現10例。「這代表大家的防癌意識提高，越早發現，治癒率越高，這才是肺癌防治真正的進步。」

自今年起，國健署擴大肺癌篩檢服務，並下修具肺癌家族史者篩檢年齡：男性45歲、女性40歲，並放寬重度吸菸者條件，50～74歲吸菸史達每天1包、共吸菸20年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者，皆可篩檢。符合資格者，每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，及早發現、及早治療，也減輕經濟負擔。



