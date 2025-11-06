他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。
有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……
勞保「結清權益」失保障，很多人領完才後悔
不少勞工朋友因急需用錢、希望提前取得現金，或擔心勞保破產，選擇申請一次領勞保老年給付。不過，勞保達人張秘書提醒，一旦選擇一次領，就等於「結清所有勞保權益」，未來即使後悔也無法回頭。她表示，勞保一次領雖然是勞工的權利，但在申請前，務必清楚了解將失去哪些保障，「只有心裡有底，才不會日後懊惱。」
無論是月領或一次領，都代表勞工即將退休並退保。一旦申請老年給付，未來將不再具備勞保、就業保險與國保資格，也就失去了包括①傷病給付、②失能給付、③家屬死亡給付，甚至④自己過世後的死亡給付等保障。
張秘書強調，這些保障對仍在職場打拼的壯年勞工尤其重要。若在50歲出頭就選擇一次領退保，未來再度就業時，因勞工退保後無法再加保就業保險，所以日後若不幸失業，就無法申請失業給付。
二度就業，失能、失業補助全沒了
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，多數勞工屆時真的退休，保障功能也能正常發揮。但一次領的申請門檻較低，最早可在50歲、年資滿25年時申請，許多勞工仍在壯年階段就退保。
然而，不少五十出頭的勞工請領後又重返職場，但此時已失去勞保保障。工作期間若遇傷病、失能或非自願離職，將無法請領相關給付，這正是一再被忽略的一次領最大風險。
勞保一次領後的四大損失
１、無法改為年金月領
一旦選擇一次領並核付後，就不能改為月領。年金月領是終身給付，活多久領多久；但一次領只有一次，若活得比預期長，可能面臨晚年養老資金不足的窘境。
２、家屬無法請領遺屬年金
若選擇年金月領，勞工過世後家屬仍可領差額金或遺屬年金；但一次領者，家屬失去這項保障，沒有可繼承的資產。
３、年輕退保喪失其他保障
勞保不僅是老年給付，更涵蓋生老病死殘的社會保險。退保後，勞工在65歲前若生病、失能或家屬過世，都無法請領任何補助如傷病給付、失能給付、家屬死亡給付，相當於青壯年時就失去重要的保險網。
４、再就業只能保職災險、提撥6%退休金
張秘書也舉例，一名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕。
原因是一次領後，即使再度就業，勞工也只能投保職災險以及自提6%，無法加保就業保險，因此沒有失業給付資格。他事後懊悔不已，當初未思考清楚後路，代價遠超過想像。
一次領2大優點，最適合這種人
儘管一次領勞保可能伴隨重大風險，但對某些人來說，它反而是更靈活、更有利的選擇。以下是一次領的關鍵優勢：
1、資金運用彈性高
一次領能自由規劃投資、儲蓄或遺產配置，不必擔心未來政策變動或勞保基金破產風險。
2、抗通膨能力較強
若勞工擅長理財，能妥善運用資金，一次領可透過投資抵抗通膨衝擊，長期報酬率可能高於年金給付。
一次領雖可立即拿到一筆錢，但也代表失去未來年金與各項保障。勞工在選擇前應仔細評估自身健康、家庭狀況與未來生活規劃，謹慎做決定，才不會遺憾一生。
