他70年前錯殺男老師被認「顛覆政府」槍決！ 呂國昭家屬拚再審平反

呂國昭的姪子呂明崇（左）、胞弟呂敏達（右）為他聲請再審。侯柏青攝。



工人呂國昭1947年間被控參與「施部生」共產黨叛亂組織，更在實施一樁暗殺任務時錯殺一名男教員畢克鈞，台灣省保安司令部認定他「意圖顛覆國家」判死刑後槍決，其胞弟呂敏達及姪子呂明崇向高院聲請再審。高院今天開庭，家屬主張呂沒有顛覆政府，至多僅涉強盜殺人，盼有機會洗清罪名；法官則要求家屬提供檔案證據，諭知明（2026）年1/6再開庭。

據了解，呂家有五個兄弟，當年27歲的老三呂國昭被控參與叛亂組織，於1955年執行槍決，時年23歲的老四呂敏遜也被扯進此案。呂敏遜原本被判12年、褫奪公權10年，但當年卻被高層當局大刀一揮變更起訴罪名，直接改成死刑，於1956年執行槍決。政府公布施行《促進轉型正義條例》後，全然無辜的呂敏遜已率先平反並獲得補償。

呂國昭被認定「意圖顛覆政府」遭槍決，家屬在70年後聲請平反。圖取自國家人權記憶庫網站。

根據臺灣省保安司令部判決認定，這起叛亂案源於住在台北新莊的施部生，他曾擔任記者及教員，經由李順雨、呂煥彰引薦加入共產黨，進一步發展台灣省工委會台中地區縣市工委會支部組織，還吸收呂國昭等4人加入共產黨。

據原始判決認定，呂國昭被控參與叛亂組織，至少開會3、4次，他另購買槍枝及組織武裝基地擔任工作隊副隊長。1950年間，當時他的四弟呂敏遜在學校和同學打架被處分，被父親逐出家門，呂國昭和呂煥彰一起把呂敏遜帶到台中縣石岡鄉的黃士性（被認定為匪諜）參加組織，後來先後轉入白毛山等武裝基地，幫忙蓋草寮、燒飯及墾山。

後來，施部生命令手下陳俊業等人搶劫合作社，其後陳俊業又帶著呂國昭等人實施暗殺行動，卻因為晚上誤認對象而錯殺了教員畢克鈞。

據了解，台灣省保安司令部在1951年11月曾採取寬大政策，公告第一批尚未自首的匪諜名單，其中包括呂國昭。呂國昭兄弟先後被搜捕，呂國昭被認定顛覆政府，處死刑、褫奪公權終身，但他為弟弟喊冤說，呂敏遜根本沒到過白毛山基地等，但官方不採信，呂國昭於1955年先遭槍決；呂敏遜部分即使否認參加匪諜組織，最終也陰錯陽差被判死刑。

呂國昭的三弟呂敏遜也被控顛覆政府處死，已先獲平反補償。圖取自國家人權記憶庫網站。

高院今天開庭，排行老五的呂敏達和兒子呂明崇，合力替呂國昭喊冤。

呂明崇強調，呂國昭是共謀買槍想搶劫合作社，原本想要暗殺另一名對象，卻誤殺成男老師畢克鈞。他認為，呂國昭是涉犯強盜殺人，會被認定成顛覆政府並判死刑，背後有「政治力介入」。呂明崇盼替大伯平反「顛覆政府」的不法罪名，至於呂國昭另涉搶劫殺人的部分，與本案應該是兩碼子事，未來如果進入申領補償程序，家屬認為可以扣除。

呂明崇另提出學者調查白色恐怖提供給國家檔案局的資料，認為呂國昭當年被疲勞訊問、押人取供，台灣省保安司令部的判決違反《憲法》公平審判原則，已經違憲。

他無奈說，向法務部申請平復卻遭駁回，另向台中高分院聲請再審，但因台灣省保安司令部當年的地址位於台北市中正區，台中高分院認為沒有管轄權而駁回；他們遂改向高院聲請再審。

法官則提及，本案走的程序可能是「非常上訴」，如果要聲請再審，希望家屬能盡速提供新事實新證據供法院參考，改諭知下月再開庭。

