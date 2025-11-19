他9年前喊：小偉哩來 館長「扳動手指」畫面曝！
娛樂中心／饒婉馨報導
網紅館長（陳之漢）近日遭到元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，曝光多個錄音檔，其中一個就是高階主管小偉在直播中，提出疑似職場性騷擾的指控。消息曝光後，有網友挖出過往影片，翻到疑似是館長叫小偉當示範對象，對他做出扳手動作。
最新音檔曝光，小偉指控出館長疑似性騷的言語。（圖／翻攝Youtube頻道《大師愛館長》）
館長遭前元老級員工「大師兄」李慶元、特助級主管「小偉」毀滅性爆料，指控他曾做出職場性騷擾、收紅錢、財務糾紛以及個人私生活爭議。其中，館長透露，自己是以前在跟老婆玩，沒有叫小偉去跟老婆發生關係，但在曝光的錄音檔內，小偉反駁「你明明叫我去你家，你叫我去你家送吃的，Ｘ一Ｘ再回去」，館長嗆「請問一下，我是跟你說心事，我要怎麼叫你做這個，你了解嗎？」，並且反覆強調是好幾年前的事，但被小偉糾正「這不是時間的問題啊」。然而有網友挖出2016年的影片，在館長直播的格鬥教室單元，有網友詢問若被勒頸如何防身，對此，館長強調其實這動作很難，接著就喊了一聲「小偉哩來」準備示範動作。
影片畫面明顯看出館長握住小偉大拇指，並往下扳動。（圖／翻攝Youtube頻道《館長精華》）
館長說被勒的時候下巴千萬不能抬起來，否則就完蛋了，建議把頭轉過去，會自然擠出空隙，再用雙手拉對方解困，影片中館長說如果能扳對方手指就試試看，因此也扣住了小瑋的大拇指，「他手一定會開不然就斷了」。影片中能看到，小偉從館長背後做出勒頸動作，館長用頭卡住他的手，並且五指漸漸握住他的大拇指，並且扳動他的手往下拉。畫面曝光後，便在網路瘋傳，引發網友猜測。
原文出處：館長被挖出9年前「緊握、扳動小偉手指」！影片全曝光網喊：尊督假督
