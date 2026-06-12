他All in「0050正2」遇大跌 帳面虧近60萬 網見原因全搖頭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





台股之前漲勢強勁，不少人因此加大投資力道，槓桿型ETF也成為討論焦點。有網友稱6月5日時才ALL IN 0050正二，6月8日卻大跌，帳面損失近60萬很懊惱。

一名網友在論壇Dcard上分享，表示自己原本打算投入0050，但後來爬文，發現0050正2價格較低，加上看到今年不少人買0050「無腦賺」，受到FOMO情緒影響，因此在6月5日時出清所有股票，將資金全數投入0050正2，原先期望買進後能搭上台股上漲行情，沒想到下一週的第一個交易日立刻遇上台股大跌，目前雖然仍撐得住，帳面虧損逼近60萬元，這是自己工作很久才存得到的數字，讓他懊惱不已。他坦言，若後續虧損持續擴大，未必能堅持長期持有，未來將持續更新投資狀況。

廣告 廣告

▼原PO表示自己在6月5日時將資金全數投入0050正2，沒想到6月8日就遇上台股大跌，帳面虧損逼近60萬元，讓他十分懊惱。（示意圖／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，不少網友分析指出，原PO最大的原PO最大的問題不是買進正2，而是把槓桿型ETF當成0050的便宜替代品。有網友提醒原PO，0050正2並不是「價格比較低的0050」，而是放大單日漲跌幅的槓桿商品，若沒有心理準備，滿倉投入很容易在短線波動中被震出場。也有網友直言「0050無腦賺不代表正2無腦賺」，認為新手若只是因為看到別人賺錢就All in，風險相當高。也有投資人提醒，正2最大的考驗不是小跌6%，而是遇到真正股災時，可能出現大幅回撤。有人分享去年曾遇到正2腰斬，必須靠持續低接才翻身；也有人建議原PO，若心理承受度不足，應維持部分現金，而不是一次投入全部資金。

▼有網友認為原PＯ應修正投資觀念，提醒他「0050無腦賺不代表正2無腦賺」。（示意圖／取自Pexels）

不過，也有另一派網友抱持樂觀態度，認為這波下跌未必代表AI趨勢或台股基本面反轉，短線修正後仍有機會反彈，安慰原PO撐住，或許能等到回本。還有網友分享自己的投資經驗，表示從去年以來已經看過多次類似情況，最後仍選擇持續加碼，結果都獲得不錯報酬。

（封面示意圖／取自Pexels）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



散戶大軍集結！ 0050五天狂吸1064億 網驚：「第四法人」硬槓外資

0050又破百！ 拆分不到1年強勢回歸 達人狂喊「ALL IN」：何時再分割？

台股衝上32000！ 一堆人喊「貸款買0050」 他搖頭：一定會出事