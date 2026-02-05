他GG僅0.97公分！罹1罕病「挑戰世界紀錄」

國際中心／李筱舲報導



來自美國北卡羅來納州的38歲男子菲利普斯（Michael Phillips），先前因公開自己罹患罕見疾病「小陰莖症」（Micropenis）而引發國際關注。菲利普斯的生殖器長度僅約0.97公分，寬度與鈕扣差不多，長期以來面臨嚴重的社交焦慮與親密關係障礙。然而，他近日再次透過媒體發聲，希望打破大眾對此疾病的避諱與偏見，鼓勵有相似困擾的患者及早尋求醫療協助。

罕病「小陰莖症」揭祕：並非發育晚，物理長度手術難救

據外媒指出，「小陰莖症」在醫學上定義為生殖器尺寸低於平均值2.5個標準差，該病僅占全球約0.6%的人口，疾病主因與胎兒發育期的睪固酮不足或基因有關。菲利普斯回憶，他曾因在高中時被異性嘲笑而留下陰影，甚至導致他成年後難以建立性關係。他日前上英國晨間訪談節目《This Morning》坦言，過去曾以為自己只是「大器晚成」，直到去年才被正式診斷。對於外界謠傳能藉由手術感擅，他本人則指出，目前的醫療手術多是透過切斷韌帶或抽脂來「視覺延伸」，並非真正增加物理長度，且效果相當有限。

「你可以選擇快樂生活」：他盼以自身罕病經驗，成為他人的勇氣

儘管菲利普斯的生理條件帶來諸多挑戰，他也已樂觀面對，甚至幽默地表示若能挑戰金氏世界紀錄，他願意以此提升社會對「小陰莖症」疾病的認知。他呼籲社會大眾與家長應重視早期診斷，因為青春期前透過荷爾蒙的治療也許還能改善。菲利普斯強調：「你可以選擇在這個美好的世界上快樂生活」，只要找到願意接納與理解的伴侶或朋友，生理上的殘缺並不會阻礙獲得幸福的權利。

