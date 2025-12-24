他PO文讚張文英雄！走出法院怕露臉 網怒起底黑歷史、曾嗆「剴剴死好」

社會中心／台北報導

本月19日，張文犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，也造成社會重創，而事發之後，台北一名林姓男子，卻在網路發文大讚「張文是英雄」、「為什麼不等跨年開車撞人」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」等文字，由於案件引發社會高度緊張，警方隨即根據IP位置，循線追蹤到林男，檢方複訊後，法院裁定限制住居，網友起底他的黑歷史，發現他也曾發文嗆「剴剴死好」，瞬間引爆網友怒火。

據了解，張文犯案後，檢警隨即介入調查，當時網路上謠言不斷，各種猜測及「陰謀論」說法層出不窮，包括猜測張文背後有「金主、藏鏡人」等，以及懷疑張文並未身亡等等，而讓民眾更加緊張的是，有部分網友PO搧風點火，揚言要到高雄、台中模仿張文犯案，引發一陣恐慌，其中，林男就在網路PO文，大讚「張文是英雄」、「為什麼不等跨年開車撞人」等。

警方循線追查後，順利掌握林男身分，林男也被約談到案，經檢方複訊後，士林地院裁定限制住居。根據網紅「四叉貓」發文指出，林男跟母親走出法院時，面對媒體鏡頭，還一度緊張的低聲詢問「我的臉會露出嗎？」林母也隨即向記者請求避免拍攝正臉，隨後親自駕車載走林男離開法院。

不過，有網友起底林男的黑歷史，發現他經常在網路開嗆，例如過去男童剴剴案發生後，他也在PTT發文嗆「剴剴死好」，更嗆「爹不疼娘不愛家裡沒資源擺爛，直接棄養丟給社會當累贅，長大了不是變成89，就是當車手作奸犯科危害社會，這才是真相」。其他網友則紛紛表示「幫高調」、「這下不紅都難」、「為什麼那麼多人認為在網路上嘴秋沒事」。

