他PO高雄這處評「不是歐洲」 近4萬人按愛心：不意外

生活中心／綜合報導

部分網友評價，高雄音浪塔附近的港口、輕軌有點歐洲的感覺。（圖／翻攝自Google街景）

高雄擁有海港、城市等不同景色。日前民眾拍下音浪塔附近的黃昏，評價「不是歐洲，這就是高雄。」引發討論，一派網友按讚表示「將來超越香港上海不意外」、「有點像鹿特丹」；也有一派認為，兩者不太適合相互比較，「各有各的好，不用硬比」、「漂亮是漂亮，但跟歐洲沒有任何關係」。

日前社群平台Threads上的貼文引發熱烈討論，民眾在黃昏時分，在高雄的海邊記錄下，音浪塔前面有輕軌開過，並寫下「不是歐洲，這就是高雄。」至今已獲得3.9萬人按愛心、數千則討論。

廣告 廣告

一派網友稱讚高雄的城市風景，「以高雄的發展速度，將來超越香港上海不意外」、「我愛高雄」、「確實有點像鹿特丹，海港、電車，還有很酷的建築」、「剛從土耳其回來時，南下高雄玩了幾天，搭上輕軌意外有回到伊斯坦堡的感覺」。

也有人認為，高雄不適合和歐洲比較，「高雄雖然比台北漂亮很多，但跟歐洲就不是同樣級別的」、「歐洲是長這樣，各有各的好，不用硬比」、「雖然不像歐洲，但也是讓我這個北部人，因為這座城市新面貌，而特地在50歲的年紀第三次跑去高雄玩」、「哪個部分看起來像歐洲？ 」「我高雄人，漂亮是漂亮，但確實跟歐洲沒有任何關係」。

更多三立新聞網報導

勞保紓困貸款開辦！首日湧2.87萬件申請「借超過28億」

蛀牙會傳染！醫揭「4要素齊聚」即中鏢 眾人驚：不敢接吻了

國安基金救不了台股？阮慕驊揭3年前慘況：止血關鍵是它

