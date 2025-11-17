仗勢包庇色情業者 溪鄉民代表張景程涉貪被起訴

宜蘭縣礁溪鄉民代表張景程。資料照。取自礁溪鄉民代表會



宜蘭地檢署日前偵破一件跨國人口販運應召集團，在向上溯源追查後發現，宜蘭縣礁溪鄉民代表張景程涉嫌收賄護航集團運作，承辦檢察官調查後認為張景程與3名業者，涉犯《貪污治罪條例》行收賄罪及《刑法》容留、媒介性交易等罪，依法追加公訴。

這起案件源自於一名越南籍女子，遭到越南裔台籍陳姓女子等人控制在礁溪，透過臉書私訊越南友人求救，並附上從囚禁處拍攝的隔窗照片，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜獲報後，立即聲請搜索票帶隊執行，陳女見檢警到場，竟將被害人等應召女子藏在建物頂樓，並逃竄至鄰棟建物頂樓躲避查緝，檢警當場查獲4名集團成員及11名越南籍女子。今年9月24日檢察官針對陳女等12名被告涉犯《人口販運防制法》部分起訴。

檢察官鍥而不捨，持續向上追查，發現礁溪鄉民代表張景程，仗勢其鄉民代表身分，與警政人員往來密切，藉機協助應召業者探詢警方臨檢、查緝等動向，使應召集團得以規避查察。應召業者為酬謝張景程的護航行為，提供飯店公關股1股予其所有，並於今年2月至4月間分別給付分紅賄款2萬8000元、4萬6000元及1萬3000元賄賂。

檢察官日前將張景程收押禁見後，認為張景程收賄事證具體明確，涉犯《貪污治罪條例》之公務員對於違背職務行為收受賄賂及《刑法》之容留、媒介性交易等罪嫌。陳姓、游姓及張姓應召集團業者則涉犯《貪污治罪條例》之對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，依法追加起訴張景程及業者共4人。

