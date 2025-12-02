仗義藏真心／影帝走紅不忘本 豪捐15億助135所學校建校做公益

古天樂珍惜成名機遇，不斷做慈善回饋社會。（翻攝自古天樂微博）

移居香港的吳佩慈把全部心力放在照顧孩子身上，除了和Ｓ幫姊妹聚會外，其他時間甚少露面，但近來她為了香港議員選舉拍片助陣，不懼敏感的政治議題，原來全是為了當年初到香港生活的照顧之恩。不少人剛出道時必定會受到許多幫忙，等到終於闖出一片天，有點義氣的人自然會選擇知恩圖報。

港星古天樂當年從香港TVB出道，相當珍惜走紅機會的他，成立了自己的慈善基金會建校，自2008年至今共捐建了135所學校，粗估花費台幣15億元。是香港知名的藝人慈善家。

廣告 廣告

吳慷仁因為感謝提攜之恩，以友情價演出三立偶像劇。（翻攝自吳慷仁微博）

吳慷仁早期參與《下一站幸福》出道，8年後以一集28萬元的片酬，回三立拍攝《極品絕配》，開出「佛心酬勞」，當時他直言是來報恩的，因為三立在他沒沒無聞時，給了演出機會。

周潤發多次在公開場合感謝恩人鄭少秋。（翻攝自微博）

周潤發剛出道只是在片場跑龍套的小演員，因為鄭少秋的提拔，讓他接下《上海灘》的演出而走紅，自此多次在公開場合感謝鄭少秋，讓他有今天的成就，也成為演藝圈的佳話。

更多鏡週刊報導

仗義藏真心／獨家！香港公開現身 吳佩慈友情助選閨密丈夫

破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席

破冰解心結／不滿錄影遭罵「貝戈戈」 資深女星情緒失控直播淚崩