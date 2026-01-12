付出換來一場空？男退休前發現妻「藏30年祕密」 秒跪地痛哭：我算什麼

財經中心／王文承報導

許多人選擇將辛苦賺來的錢交由另一半打理，期待退休後能攜手共度安穩晚年。然而，日本一名58歲、即將退休的部長級主管，卻在退休前夕意外揭開妻子隱瞞30年的秘密，當場情緒潰堤、跪地崩潰。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，金子明彥（化名）任職於大型企業，身居部長要職，距離退休僅剩不到兩年。多年來，他為了家庭與工作付出一切，幾乎天天加班到深夜，常搭末班車返家，週末也得為了應酬陪客戶打高爾夫。他曾感性地說過：「雖然很累，但只要想到家人，就覺得一切都值得。」

能夠毫無後顧之憂地投入職場，金子認為全靠妻子在家操持家務、照顧孩子。他對妻子完全信任，甚至覺得對方偶爾購買名牌包或高級服飾，是身為家庭經濟支柱的他能給予的榮耀。

然而，一次週末大掃除卻徹底顛覆他的信念。金子在妻子衣櫥深處發現一個老舊木盒，裡頭竟藏著十多本存摺，全數登記在妻子名下，最早可追溯至30年前，詳細記錄著他毫不知情的資金流向。

更讓他震驚的是，木盒內還夾雜多張信用卡帳單，消費項目包括高級百貨、精品名牌與旅遊支出，顯示妻子多年來不僅私下存錢，還長期將資金花在奢侈享受上。

金子當場情緒崩潰，回憶起自己曾為了省錢用銅板湊午餐費，卻換來妻子在高級飯店用餐；辛苦談成合約換來的獎金，也在不知不覺間變成一個個名牌包，「那一刻，我的心真的碎了。」

他拿著存摺質問妻子，對方卻冷靜回應：「我只是比較奢侈一點，但也有替我們的老後存錢，現在存款其實已經很充足了。」

事後確認，夫妻名下的存款與即將領取的退休金，確實足以支撐晚年生活。然而金子仍難以釋懷，直言：「這已經不是錢多錢少的問題，而是價值觀的落差，還有那種被隱瞞數十年的痛苦。」他不禁感嘆，自己這幾十年的拼命付出，究竟是為了什麼。

報導也引述「令和4年司法統計年報」指出，近年來「熟年離婚」案例持續增加，退休前後成為夫妻分道揚鑣的高峰期，而金錢觀念正是關鍵導火線之一。統計顯示，在離婚動機中，因對伴侶「浪費」感到不滿的比例，男性為8.6%，女性則為10.5%。

