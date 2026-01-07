付出鉅額經費、武器性能未能升級 藍委：難道不該檢討嗎

我國編列2472億餘元採購66架F-16 C/D Block 70戰機，但到現在連一架都還沒到貨，質疑不斷。（示意圖／資料照）

花蓮空軍基地F-16AM戰機6日執行夜間訓練任務失事，辛姓飛官失聯，軍方全力搜救中。國民黨立院黨團總召傅崐萁質疑，6600億軍購逾期未到，66架F-16V戰機一架未到，難道不該檢討嗎？藍委蘇清泉痛批，1.25兆元軍售沒看到採購清單就要全民付錢，太過荒唐。

傅崐萁今(7日)發文質疑，現今國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。而當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F-16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

傅崐萁強調，國民黨團再次提醒，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。

蘇清泉也發文提到，我國在2019年通過「新式戰機採購特別預算」，編列2472億餘元採購66架F-16 C/D Block 70戰機，已經支付1500多億，本來到去年底應該交機10架以上，但到現在連一架都還沒到。大家都有購物經驗，訂購、付錢、交貨，過程不難理解，然而我國採購這批新式戰機，付款已過半，該交機的卻遲不到貨，我們吞得下去嗎？

蘇清泉直批，國家預算非無底洞，不能毫無節制任意亂花；應提升軍人待遇，盯緊預算採購全新先進武器。畢竟預算有限，賴政府一口1.25兆元天價軍售，沒看到採購清單前就要全民承諾付錢，太過荒唐，「清泉身為民意代表，實在無法接受！」

網友也炸鍋「花了幾千億不到貨，讓飛行員一直玩命？」、「還有人在吹舊酒新裝」、「還在怪藍白？戰機的錢早就付了好嗎」、「因為沒有1.25兆來修電腦？」、「幾千萬的東西比我幾萬的摩托車還不安全」、「之前那個潛艦海試，都是在賭不會出事」。

