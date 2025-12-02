付費也有廣告？ChatGPT爆安插廣告 Pro用戶：無關話題也推給我

科技中心／紀玫瑄報導

國外有網友分享自己是付費的Pro方案會員，但仍遭到ChatGPT投放廣告。（示意圖／翻攝自unsplash）

ChatGPT要開始投放廣告了？國外一名網友在X平台上分享自己與ChatGPT的對話，突然在尾端跳出美國知名健身軟體Peloton的線上課程廣告，且聊天話題與健身是毫無關聯，讓他更無法置信地是，他是每個月花200美元（約新台幣6280元）訂閱Pro方案的付費會員。

該名外國網友在X平台分享，他在與ChatGPT討論有關於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上Nikhil Kamath的Podcast時，聊天頁面尾端突然出現Peloton健身廣告，而他們討論的話題與健身卻是毫無關係的，讓他笑說「至少也要跟話題有關吧」。

不少網友疑惑「是否僅是對免費用戶投放廣告」，但發文者回覆表示，他是購買付費的Pro方案、每個月會費高達200美元，也有人認為應該還在測試階段，而發文者剛好「較幸運」遇到測試中的廣告。

OpenAI於11月初曾發出聲明，表示Peloton將加入ChatGPT中，成為ChatGPT擴充功能的一部分。（圖／翻攝自ChatGPT）

關於「付費仍被推播廣告」一事，有網友出來緩頰，OpenAI於11月初時早就發出聲明，表示Peloton將加入到聊天機器人ChatGPT中，成為ChatGPT擴充功能的一部分，用戶可以直接於程式內與應用程式進行互動。

另外，根據國外知名科技爆料網《9to5mac》1日的報導指出，OpenAI正在積極測試於ChatGPT中嵌入廣告，他們也在Android系統最新的測試版中發現了相關代碼，顯示出「廣告功能」、「搜尋廣告」、「搜尋廣告旋轉木馬」和「市集內容」等字眼。

而OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）過去也曾在OpenAI Podcast討論到，關於ChatGPT中加入廣告的可能性，他當時表示公司對於加入廣告這種收入模式持有開放態度。

