付費徵集「黑中國」內容製作！陸媒披露日本網軍產業鏈

日本大型眾包平台CrowdWorks遭揭露長期發布付費招募資訊，徵集製作「批評中國」、「稱讚日本」等特定主題的短影片，每支影片報酬為2000至4000日元（約400至800元新台幣）。招募方要求製作者收集素材或利用AI生成內容，完成配音、剪輯等加工，最終影片須突出「日本技術、日本文化、日語的優秀之處」，展示所謂「中國人的擾民行為和不文明舉動」等內容。

CrowdWorks網站招募訊息截圖。（圖／翻攝《環球時報》）

據《環球時報》21日報導，《朝日新聞》調查顯示CrowdWorks平台的一個發包方從去年11月到今年11月已至少發布14條徵集「批評中國」主題影片的資訊。此外，平台上還出現公開招募「高市早苗等知名人物和時事新聞的解讀影片」製作者的貼文，並鼓勵長期兼職，「堅持1個月以上可以加薪或升職」。

這些招募資訊引發日本網友反彈。許多網友在社群平台批評這類貼文「刻意操縱輿論」、「令人憤怒」，質疑CrowdWorks成為「右翼輿論製造機」。在社群平台上「抗議CrowdWorks」話題標籤下，不少日本網友呼籲徹底調查該網站的行為，也有人質疑這就是高市早苗上台後雖沒有特別政績，網路上對她卻有不少「力挺」的原因。

CrowdWorks網站招募訊息截圖。（圖／翻攝《環球時報》）

此前，日本《TBS》電視台今年3月的節目中，詳細剖析CrowdWorks平台招募人員為「問題政客」拍攝和製作宣傳影片的利益鏈條。節目採訪一名接單製作影片的大學生坦言，「我本人並不這樣想，但最終還是照做了，畢竟是當工作在幹。有些客戶會說，『真相無所謂，要做得更刺激一些』。」這名大學生表示，「與是否真實相比，越是極端的內容越容易被觀看、越容易火，被觀看、看的人多了火了，（影片內容）就變成真的了。越極端的內容越容易變成『真相』。」

CrowdWorks並非個例。日本另一大型眾包平台Lancers上也曾出現類似招募資訊，要求給保守派運營的政治類新聞網站撰寫留言，招募對象需「支持安倍晉三政治」、「無法接受電視或報紙左翼傾向報導」、「對《產經新聞》論調抱有好感」等。

Lancers網站上的招募訊息截圖。（圖／翻攝《環球時報》）

CrowdWorks公司首席執行長吉田浩一郎曾獲經濟產業省「日本創業大獎」審查委員特別獎，今年又獲日本內閣府授予的勳章「紺綬褒章」。該公司官網顯示，平台服務對象包括日本經濟產業省等政府部門。

日本《每日新聞》近期也披露，在2024年自民黨總裁選舉中，高市早苗競選團隊投入8384萬日元（約1680萬元新台幣）的宣傳經費。明細顯示，高市團隊向大阪一家廣告公司支付約3300萬日元（約661萬元新台幣）用於影片製作和社群媒體宣傳。該報援引一家日本數據分析機構的統計指出，選舉期間社群媒體平台上對高市的評價貼文中，「正面評價」貼文占比為58%，而「負面評價」貼文占比僅為3%，這一情況實屬反常。

對目前的日本網路環境，有媒體人感嘆表示，當網路內容的製作和傳播反饋都成為可以外包的任務，當內容製作、點讚好評都是出於報酬而非認同，網路輿論就會遠離事實真相，網路觀點就會被那些發包者和隱藏在幕後的特殊勢力扭曲和操縱。

