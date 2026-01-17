付錢也要道歉？ 全場共鳴：台灣人4字整天掛嘴邊

台灣人的特質時常在網路上引起討論，一名網友認為大部分的台灣人真的很客氣，而且超愛說「不好意思」，就連付錢拿出千元鈔，也會向店員道歉。話題引發大批網友共鳴，「我都會說耶」、「台灣人真的無時無刻都在不好意思」。

原PO日前在Threads發文寫下，「台灣人有多客氣？連付錢拿出千鈔的時候，都會說『不好意思，只有大張的』。」貼文吸引超過63萬人次瀏覽，逾4萬人參與討論。

大票網友直喊認同，「真的會，我每次拿出千元鈔都會說」、「我也都會說不好意思，剛好沒有零鈔」、「買沒多少錢的東西，付千元鈔真的很不好意思啊」、「付錢拿好幾個5元和1元硬幣，我也會說不好意思」、「拿零錢道歉、掏千元鈔也道歉，身上沒現金使用行動支付也道歉。」

廣告 廣告

還有網友分享，有次付了千元鈔，「老闆找9張100元，也說不好意思沒有500元鈔票了。」

許多網友笑說，台灣人真的超愛說「不好意思」，「應該算台灣人的共同口頭禪了」、「無時無刻都在不好意思的台灣人」、「如果沒有『不好意思』，台灣人真的活不下去」、「就連生氣有情緒時，也會說『不好意思，你插隊了』」、「不管什麼事，開頭都是先講不好意思。」

更多中時新聞網報導

羽球》戚又仁、黃宥薰開紅盤 周天成落馬

龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢

雷嘉汭罹病入夜發作 眼頸腫一圈