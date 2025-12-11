付錢就讓你當美國人！川普正式開賣「金卡」 明碼標價個人、企業版費用

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普正式啟動備受爭議的「川普金卡」計畫，只要外國富人願意付出100萬美元（約新台幣3千1百萬元），就能快速拿到美國居留資格。而企業若要替員工申請則要付到200萬美元（約新台幣6千2百萬元），後續還有維護費與轉移費用；官方同時預告「川普白金卡」也即將登場，價格則是直接跳到500萬美元（約新台幣1.56億元），還附贈長達270天的居留權與海外所得免稅待遇。

印有川普圖像的金卡造型。（圖／翻攝自川普金卡申請官網）

「金卡」正式上路 川普喊：太令人興奮了

川普於社群平台Truth Social宣布金卡啟動，並附上申請連結，形容該計畫能讓企業留住全球最重要的人才。他在貼文中寫下：「金卡為所有合格且經過審查的人提供一條直接通往公民身份的道路，太令人興奮了！我們偉大的美國公司終於可以留住他們寶貴的人才。」

根據官方網站，個人申請金卡必須先支付1萬5千美元（約新台幣47萬元）不可退還的行政費用，再接受政府背景審查後，再支付100萬美元（約新台幣3千1百萬元），即可較以往流程更簡化、快速地取得先前EB-1投資移民方案或EB-2職業移民方案類別綠卡所提供的簽證。

然而，原本的EB類簽證需要證明能力或成就，如今直接被「金錢」所取代，因此引發不少質疑。

企業版金卡更貴 還有年費、轉移費

除了個人版，企業也能替員工購買金卡資格，方案內容是企業可為每名員工支付200萬美元（約新台幣6千2百萬元），接下來還有每年1%維護費（相當於2萬美元，約新台幣62萬元）；若想轉移給另一名員工，則必須再付5%（相當於10萬美元，約新台幣3.1百萬元）的轉移費用。

官方說法是讓企業在人力調度上更有彈性，但批評者直言這等於把移民制度「企業化、商品化」。

據白宮說法，這套方案是依照9月份川普的行政命令所設計，由商務部主導、並與國務院及國土安全部共同推進，川普還將構想歸功於商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

川普新開張的金卡網站，公布相關細節內容。（圖／翻攝自川普金卡申請官網）

下一階段還要推出「白金卡」

金卡上線的同時，官方也預告「川普白金卡」（Platinum Card）即將推出，費用直接提高到500萬美元（約新台幣1.56億元），提供的權益也比金卡更多，包括每年可在美國居留270天，以及美國不對其海外所得課稅。

但白金卡因涉及稅務優惠，相關內容仍需經國會批准。

商界有力人士也捧場？

川普在正式宣布金卡時強調，美國將透過此方案賺進「大量金錢」，並聲稱有科技業重量級人士支持。他還特別點名Apple執行長庫克（Tim Cook）指出：「沒有任何人比他更常跟我提這件事。」不過Apple對此並未作出回應。

金卡計畫從今年2月首次曝光就遭到民主黨人狠批，認為此舉將移民制度傾向最富有的人，與美國的平等精神背道而馳。批評聲音包括認為這是「幫有錢人開捷徑」、「移民商品化」、「推翻EB類簽證原本重視能力的精神」。

更被外界嘲諷的是，在金卡讓富人能「付費快速入美」的同時，川普政府也在加速驅逐無證移民，並提高其他工作簽證（如 H-1B）費用至10萬美元（約新台幣3.1百萬元），嚇壞留學生與科技業；白宮後來強調H-1B的新費用，僅適用於「海外首次申請者」。

