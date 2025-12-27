付250萬和解還不怕？台中房仲再約人妻「二刷開房」又賠280萬

已婚吳姓男房仲與同樣已婚的女同事才因婚外情被抓包，賠償女方老公250萬元，沒想到時隔兩個月又被抓到兩人從溫泉旅館走出來。（示意圖，freepik）

台中一名已婚吳姓男房仲與女同事小萱（化名，以下同）發展婚外情，孰不知被女同事的老公楊男發現，事後花了250萬元「止血」，還簽了和解書不再犯否則再賠250萬元。時隔兩個月後又被抓包兩人再度同房，讓女方老公氣到提告。台中地方法院審理後，認定男子明知違約仍故意再犯，判他須再賠280萬元，全案仍可上訴。

楊男控訴，和妻子小萱已婚多年育有2子，吳姓房仲竟無視女方已婚，仍互傳曖昧簡訊、上汽車旅館發生性關係，兩人出軌之事東窗事發後，吳男於今年2月簽立和解書，並保證不再和小萱有工作外的接觸，若違背再賠償250萬元。

而根據判決書指出，該名吳姓房仲在和解書才簽完不到兩個月，楊男就在4月29日直擊吳姓房仲與妻子小萱一同從台中烏日某間溫泉旅館走出來，當場抓包。楊男痛批，自己一時心軟選擇原諒，對方卻心存僥倖越界，讓他身心大受打擊，憤而提告求償違約金及精神撫慰金共400萬元。

面對指控，吳姓房仲辯稱，當天只是陪客戶看屋後，就近到溫泉旅館休息、整理資料，還稱楊男是預謀跟蹤，自己開房間到楊現身，短短不到30分鐘，且自己衣著完整，不可能在短時間內和其妻小萱性交，認為沒有違約，最後他還強調，房市低迷、收入不穩，早已付出250萬元已經無力再賠償。

不過，法院並未採信這套說法。法官指出，溫泉旅館私密性高、費用近3000元，若只是短暫休息，大可選擇超商或餐飲場所，沒必要開房；更何況，雙方已有婚外情前例，敲門後還拖了3分33秒才開門，實在難以令人相信只是單純工作休息。

法院認定，吳男是「明知」違約而「故意」使其發生，已構成侵害配偶權。即便無法證明當晚再度發生性行為，但相關情節已足以造成配偶合理懷疑與重大精神痛苦，最終判他須支付精神撫慰金30萬元及違約金250萬元，合計280萬元，並負擔部分訴訟費用。

