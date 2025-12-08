付6000元請師傅「修壞馬桶」！滿屋臭水…房東卻安心入睡了

生活中心／周希雯報導

一般人在外租屋最怕遇到惡房東，實際上房東也擔心有壞房客，一旦遇到惡意欠租的「租霸」，恐怕又得展開漫長又繁瑣的法律追討戰，既耗心力又折磨時間。不過，房產達人孔祥合近日就分享案例，該房東只用了一些小錢迅速止損，雖然傷害了自己房子，卻達成「世界上最划算的交易」，其手法吸引一票人朝聖。

孔祥合分享，主角王媽媽只靠著繼承的小套房收租維生，沒想到被租客惡意欠租長達1年，不僅拒接電話、不開門還情緒勒索，「我現在沒錢，你逼我也沒用！你不知道我也很努力嗎？」她報警被告知是民事糾紛無法處理，連律師也坦承若要遞狀，順利的話最快也要1年半才能強制執行，令王媽媽身心煎熬，「我每天晚上真的睡不著，怎麼會不付租金的房客比房東還大？」對此，孔祥合也直白告知王媽媽，即使走法律途徑、熬到勝訴只是第一步，接著還有一系列耗費時間、金錢的流程，「所以，我們必須雙管齊下。官司照打，但我們得想點『法律以外』的方法來解決。」

廣告 廣告

請水電師傅「修壞馬桶」還付6000元！房東見「滿屋排泄物」安穩入睡了…

面對惡意欠租的租客，孔祥合想到「修壞馬桶」解法。（圖／翻攝「孔祥合」臉書）

正當孔祥合苦思怎麼辦時，一通電話令他頓時想到妙計。當時該租客氣急敗壞怒吼，「馬桶不通了！妳身為房東不用處理嗎？我都沒辦法上廁所了！」他用眼神示意王媽媽忍下怒氣，並小聲說「答應他，我們馬上修。」王媽媽雖一臉疑惑但還是照做。沒想到，孔祥合竟轉頭聯絡水電師傅「修壞」馬桶，還給出6000元報酬，令對方難以置信，「少年仔，這種奇怪的要求，我做水電做三十年…這輩子第一次聽到。」最終該水電師傅不僅讓馬桶堵塞，還把旁邊水管弄裂，導致整間屋子淹水、還混雜著排泄物味道。

請水電師傅「修壞馬桶」還付6000元！房東見「滿屋排泄物」安穩入睡了…

該房客最終拿了一筆搬遷費迅速搬走。（示意圖／民視新聞資料照）

等到該租客隔天打電話破口大罵，孔祥合帶著王媽媽到現場，「滿地的積水，混雜著令人作嘔的排泄物味道。租客陳站在水中，臉色比馬桶裡的大便還難看。」他捏著鼻子一臉無辜表示，可能是師傅兩光或大樓管線老舊，並提出2種方案，「1.繼續賴著，但在屎尿堆裡生活；2.拿錢走人」，最終該租客終於妥協，拿了3.5萬賠償費用後交出鑰匙，就迅速清空家具並搬離。起初王媽媽還自我懷疑，「把自己的房子搞成這樣，真的好嗎？」孔祥合也分析，若打官司不僅要損失2年律師費、房租，還要面臨身心煎熬，「比起那些，重新裝修廁所的錢，是世界上最划算的交易。」當晚王媽媽也終於暌違許久安穩入睡。





原文出處：請水電師傅「修壞馬桶」還付6000元！驚見「滿屋排泄物」房東卻安穩入睡…

更多民視新聞報導

3女入境「下體鼓一包」被攔！竟是「滿滿活蟲塞褲內」還蠕動

柯文哲「貸款2000萬選舉」隔年秒還清？存摺明細遭公開了

送電鍋判刑VS.撿辦公椅無罪！清潔隊員「1關鍵」結局大不同

