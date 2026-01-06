仙人指路？台積電盤後鉅額交易爆1723元天價

▲台積電盤後鉅額交易首次看1723.19元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電股價6日再刷紀錄，除了現股收盤站上1705元新高外，盤後鉅額交易更首度衝到1723.19元，改寫歷史新天價。

台積電今天現股走勢呈現開低走高的反轉戲碼，終場上漲35元、收在1705元，也同步收在當日最高點。

盤後鉅額交易部分，台積電共完成21筆配對，成交價區間落在1616.86元至1723.19元之間，且歷史前六高的成交價也幾乎都集中在今日，其中前四高依序為1723.19元、1723.16元、1705元、1703.88元。總成交張數5345.5張、總成交金額89.83億元。

若換算鉅額交易與台股今日收盤價的差距，換算加權指數有150點左右的上漲空間，直奔31000點。

觀察今日法人動向，外資連續三天賣超共17932張，投信共連續四天買超5409張。

