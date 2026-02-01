仙人掌桿菌奶粉連環爆 食藥署：台灣皆未進口

今年1月以來，雀巢、拉克塔利斯等知名品牌生產的嬰兒奶粉，都因為仙人掌桿菌毒素汙染，在多國啟動產品回收作業。近日又爆出法國食品飲料集團達能（DANONE）旗下品牌愛他美（Aptamil）嬰兒配方奶粉也可能受到汙染，正在德國召回相關產品。我國食藥署表示，受影響產品共計3批，台灣皆未進口。

國際知名品牌嬰兒奶粉接連爆出受到仙人掌桿菌汙染，儘管台灣未直接受影響，但仍有多批產品預防性下架，引發不少家長擔憂。

食藥署1日發布國外消費紅綠燈資訊，達能公司旗下品牌「Aptamil」嬰兒配方奶粉可能受到仙人掌桿菌毒素汙染，正在德國召回相關產品共3批，分別為愛他美PronutraPre（1200克裝），有效期限至115年11月19日；愛他美Pronutra1DE（800克裝），有效期限至115年11月10日；愛他美ProfuturaPreD（800克裝），有效期限至116年4月20日。

食藥署說明，經查相關產品未輸入台灣，經評估本案列屬綠燈。提醒民眾如赴德國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

食藥署表示，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播汙染食品，食品中帶菌率可高達20％至70％。食品被仙人掌桿菌汙染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時會稍微發黏、口味不爽口之外，多數外觀都正常。

食品加工過程中，如加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，或在加熱後食品放置在室溫下的時間過長，孢子可能萌發，促使仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素，引起噁心嘔吐或腹瀉腹痛的中毒症狀。