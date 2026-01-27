仙人掌桿菌奶粉風暴擴大！雀巢自主下架「2批號產品」 退貨方式出爐

近期歐洲國家販售之多款嬰兒配方奶粉食品原料疑遭仙人掌桿菌污染。（示意圖／翻攝自pexels）

近期歐洲國家因嬰兒配方奶粉食品原料可能受仙人掌桿菌污染，發布雀巢嬰兒配方食品自願回收部分批次的警訊，經衛生福利部食品藥物管理署查明其發布之回收產品，未有輸入我國。不過，北市衛生局接獲台灣雀巢公司自主通報，因2批號產品無法排除使用到受汙染之原料，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理。

臺北市政府衛生局8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理。

衛生局獲報後，立即要求雀巢公司務必儘速完成下架，並妥適回應消費者疑慮，同時啟動專案稽查，已清查轄內15處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店，全面掌握市售流通情形，雀巢公司通報之批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業。衛生局為確保嬰幼兒食品安全，特別抽驗台灣雀巢股份有限公司其他批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品進行檢驗仙人掌桿菌，皆符合規定。

衛生局提醒家長沖泡奶粉，沖泡溫度不低於70°C熱水沖泡，溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥，奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處，並儘速使用完畢。如民眾家中仍持有本案受影響批號產品，請立即停止食用，並可洽詢雀巢消費者服務中心專線：0809-000-828（服務時間：週一至週六 09:00–20:00）辦理退換貨相關事宜。

政府衛生局將持續監測市售嬰幼兒食品安全，督促業者落實自主管理，共同守護市民及下一代的健康。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。以上稽查結果，可至臺北市政府衛生局網站https://health.gov.taipei/查詢相關訊息。

