仙人掌桿菌奶粉風暴擴大！ 食藥署：新安琪兒1批號、2.9萬罐下架 3

國外嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌汙染，風波再擴大！繼台灣雀巢因無法排除產品使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染的原料，1月8日在台灣預防性下架二批號的啟賦幼兒（童）成長專用配方食品之後，食藥署今（22）日公布，再接獲業者自主通報，預防性下架「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」一批號，共2萬9928罐，原因同樣是無法排除使用汙染仙人掌桿菌毒素的原料。

食藥署公布預防性下架的「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，批號為：8000003215，規格為900公克x12，製造日期：2024/11/23，有效日期：2027/11/16。製造廠商則為CELIA LAITERIE DE CRAON，供應廠商LACTALIS INTERNATIONAL，產地為法國。

食藥署食品組組長許朝凱表示，食藥署是在昨晚深夜接到業者主動通報，由於法國供應商的LACTALIS INTERNATIONAL無法排除最終產品是否使用到汙染仙人掌桿菌毒素的原料，因此通報預防性下架二批號，其中一批號已進入台灣市場，但另一批號還在海上運輸途中，還沒有報關。

許朝凱說，已經輸入台灣的這一批號「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，共有2萬9928罐，民眾如自行購得上揭產品，應避免使用，並可聯絡業者協助退換貨事宜，退換貨機制或消費者處理專線0800-211-807。

許朝凱指出，LACTALIS INTERNATIONAL是法國當地奶料原料的大型供應商， 根據外電報導法國Rappel Conso於2026年1月21日也發布回收PICOT品牌奶粉產品（PICOT laits infantiles en poudre），但經查，回收的PICOT品牌奶粉產品都沒有在台灣銷售。

食藥署呼籲，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播汙染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌汙染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

