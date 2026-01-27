仙人掌桿菌污染 雀巢2批號啟賦幼兒奶粉預防性下架

最近歐洲國家嬰兒配方奶粉原料疑受仙人掌桿菌污染，發布雀巢嬰兒配方食品自願回收部分批次的警訊，食藥署查明發布回收產品沒有輸入我國。台北市衛生局二十七日表示，今年一月八日接獲台灣雀巢自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），因為無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理。

北市衛生局指出，獲報後即要求雀巢公司務必儘速完成下架，並且妥適回應消費者疑慮，市府立刻啟動專案稽查，清查轄內十五處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店，全面掌握市售流通情形，雀巢公司通報批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業。

衛生局進一步指出，為確保嬰幼兒食品安全，特別抽驗台灣雀巢其他批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品進行檢驗仙人掌桿菌，抽驗結果全都符合規定。提醒家長沖泡奶粉，沖泡溫度不低於攝氏七十度熱水沖泡，溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥，奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處，並儘速使用完畢。

民眾家中若仍有本案受到影響批號產品，呼籲立即停止食用，同時洽詢雀巢消費者服務中心專線：0809-000-828（服務時間：週一至週六上午九時至晚間八時）辦理退換貨相關事宜。