「仙人掌桿菌」毒奶粉源頭直指中國武漢 衛福部溯源調查出爐：台未輸入

中國供應鏈爆出「毒奶粉」原料風暴，花生四烯酸油遭檢出仙人掌桿菌毒素。食藥署表示，經溯源查核，國內尚無自中國武漢生技公司「嘉必優」輸入相關原料紀錄。奶粉示意圖。pexels



「毒奶粉」風暴持續延燒！國際間近日傳出多款嬰兒奶粉檢出可能引發嘔吐、甚至具致命風險的仙人掌桿菌毒素（cereulide），問題原料追查後指向中國武漢生技公司「嘉必優」供應的花生四烯酸油遭污染。對此，衛福部食藥署今（30）日公布溯源結果，強調經查112年至今，國內尚未發現自該公司輸入相關原料紀錄。

食藥署表示，經查112年1月1日至115年1月25日止（受理日期），尚查無自中國製造廠「嘉必優（Cabio Biotech）」輸入花生四烯酸（Arachidonic acid）之輸入紀錄。

食藥署強調，已函請嬰兒與較大嬰兒配方食品業者針對所輸入之相關產品進行檢視核查，確認有否相關產品原料可能受源自該仙人掌桿菌物質污染之原料，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

食藥署進一步指出，已請相關業者加強自主管理，並提醒食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

