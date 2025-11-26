《仙人跳聚樂部》11/29圓滿劇場上演

台中市政府文化局攜手阮劇團推出全新跨界企劃「2025台中秋季戶外劇場」《仙人跳聚樂部》，將於11月29日在台中圓滿戶外劇場盛大亮相。此活動以「城市的青春派對」為概念，透過劇場、音樂、舞蹈與市集等多元形式，營造一場交織虛實、融合老派浪漫與新潮美學的沉浸式藝文體驗，邀請民眾在秋夜裡共享一場屬於台中的文化嘉年華。

文化局表示，《仙人跳聚樂部》規劃四大核心場域，包括「阮來大劇場」、「樂來大歌廳」、「緣來大舞池」與「朋來大百貨」，以幽默、浪漫且貼近生活的方式呈現台灣文化的多元面貌。主舞台「阮來大劇場」將上演全台語莎士比亞愛情喜劇《熱天酣眠》，改編自名劇《仲夏夜之夢》，結合在地民俗與宮廟信仰，營造具有台味魔幻色彩的愛情奇想。導演吳念真曾盛讚該作「台語從頭押韻到尾，非常好聽又趣味」，展現出別具韻味的語言魅力。晚間壓軸則由人氣音樂人李英宏領軍演出，在秋夜的光影與人潮中掀起活動最高潮。

文化局說明，《仙人跳聚樂部》是一場跨世代的藝術聚會，期待觀眾以輕鬆、玩樂的心情走入場域，在互動與欣賞之間體驗藝術與生活的親密連結。活動自下午3點起開放至晚間9點，全程免費入場，歡迎民眾攜家帶友一同到場參與，在秋季的台中，感受最熱鬧、最具在地風格文化魅力。