仙人跳？資深女歌手同遊舊情人 前妻突烙人逼簽百萬本票
一名資深女歌手去（2024）年與高中時曾短暫交往的舊情人阿明（化名）出遊，並夜宿同一房間，期間雙方並無任何逾越男女交往的親密行為。沒想到，阿明前妻小美（化名）竟突然闖入房內，還帶著一群人辱罵、威脅她，並要求簽下100萬元本票及和解書。事後，女歌手才驚覺自己遭遇仙人跳。
根據判決書，該女歌手出道20餘年來潔身自愛，無任何緋聞。她與阿明曾在高中時短暫交往，兩人認識近30年，阿明結婚後即久未聯絡。某天阿明突然聯絡女歌手，邀請她與友人至酒吧聚餐，席間阿明表示已離婚，並得知她欲至南部旅遊，但友人無法一起前往，因此阿明遂自告奮勇擔任司機載她前往墾丁五星級酒店。
由於女歌手認為，阿明是老友且已離婚，酒店房型隔開客廳與臥室，可分別休息，該女歌手為方便聊天與節省費用，便同房夜宿，期間並無任何逾越男女正常交往的行為，且衣著整齊。未料當晚，阿明帶小美及其他人闖入房間，辱罵女歌手，踢翻房內物品，並持手機錄音錄影，聲稱她侵害配偶權，要求賠償，還有人阻擋她離開房間，令她心生畏懼。
該女歌手試圖讓阿明叫小美等人離開，但對方不但不走，反而與阿明商議離婚事宜。她因自認與阿明無逾越男女關係，欲離開卻被阻止，直至3小時後在心理威脅及恐懼下，才被迫簽下和解書及本票，小美等人才離去。事後，她察覺阿明未阻止前妻行為，且和解書僅約定她一人賠償，懷疑自己遭遇仙人跳。
小美隨後將該女歌手告上法院，指控她明知阿明為有婦之夫，仍同住一室妨害配偶權，並主張和解書有效。但苗栗地方法院審理認為，該女歌手簽署和解書是因小美等人施加心理強制及恐嚇，擔心影片流出影響名譽及生計，並非自願。法院最終判決小美敗訴，維護該女歌手權益。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
