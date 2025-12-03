仙到發光！宋雨琦FENDI斗篷造型可愛爆擊、美到犯規，全網跪求同款

（圖／品牌提供）

年底節慶一波接一波，派對、聚會、旅行通通排滿，加上一整年的辛勞需要好好獎勵自己，這時候最值得投資的，就是一件穿上就能提升精緻度的夢幻單品！

而把所有人的目光都牢牢抓住的，正是FENDI推出的冬季斗篷系列、加上I-DLE成員宋雨琦的仙氣演繹，直接確定成為年末必敗清單的第一名。

（圖／品牌提供）





FENDI秋冬以奶油白、可可棕與深夜黑三大冬季經典色為基調，推出多款斗篷及披肩式外套。色調低調卻極具質感，在寒冷季節特別凸顯優雅與溫柔的氛圍。更以多層次面料、柔軟羊毛及細緻剪裁，重新詮釋現代女性的柔韌力量，也是冬季最美的氣場來源。

（圖／品牌提供）





而這次女神宋雨琦穿上系列斗篷，以輕盈俐落的姿態，把FENDI斗篷演繹出時髦又優雅風格。經典羊毛呢料結合乾淨肩線、精細垂墜感，再加上隱約閃現的 FF 標誌點綴，每一處細節都恰到好處，讓整件斗篷既低調奢華，又絲毫不顯厚重。

（圖／品牌提供）

斗篷為何突然如此大勢？與一般外套相比，它能輕鬆為整體穿搭增加層次，披上瞬間拉高時尚氛圍值，不論裡面穿簡單黑色高領、白T或毛衣，都能超百搭。而且斗篷外套的廓形自帶柔和線條，即使只是隨意走進咖啡廳，也能散發夢幻光芒；穿去年末派對、節慶聚會，更是優雅又吸睛。

FENDI FF Poncho（圖／品牌提供）





這次FENDI也把斗篷的功能性拉到更高層次。除了保暖、好搭、氣場強之外，版型輕盈、不厚重的設計更貼近現代生活，無論通勤、逛街或出國旅行都完全實穿。加上宋雨琦本身少女感與冷美兼具的氣質，完美強化了斗篷兼具力量與柔美的形象。

FENDI Poncho（圖／品牌提供）





如果今年冬天只打算入手一件「會讓日常變好看的外套」，FENDI 的冬季斗篷毫無懸念是首選。送禮大心、自己買更值得，一件就能撐整季，任何穿搭只要披上就瞬間高級。

