即時中心／林韋慈報導

「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐騙集團主嫌吳芳儀，替其向共犯轉達藏匿財產的指令，還疑似透露偵查內容。檢方依洩密、洗錢等罪嫌將她起訴並求刑一年。李宜諪昨（9）日第三度出庭時，答辯方向大轉，更換辯護律師，全面認罪，並願意繳回犯罪所得（律師費）。對此，法律系畢業網紅陳沂也發文開酸，並分析背後原因。

陳沂指出，李宜諪剛被逮時，還在社群平台上賣慘博取同情，把事情描述得彷彿只是程序上有些「小瑕疵」。前兩次開庭，她也始終堅稱無罪，甚至抨擊檢察官，開庭後甚至對媒體表示「這又不是什麼重罪」，不應限制出境。

廣告 廣告

但昨日態度突然大轉，陳沂研判關鍵在於「上次開庭時法官已經透露心證」。法官一句「妳的答辯內容，將不會從輕量刑」很可能讓李宜諪意識到後果不妙，才會急忙轉向認罪求減刑。她直言：「所以仙塔律師從頭到尾都在騙欸。」指出李宜諪協助詐團騙人，被抓後還繼續欺騙社會大眾。她也批評，雖然李的影片拍得不錯，講解法律深入簡出，「又俗俗的很接地氣」，但「人品真是不行」。

最後陳沂也補上一刀，稱自己很欣賞她的一點就是「硬拗到底當沒事發生的勇氣」，並暗酸這點在藝人吳宗憲身上也曾展現得淋漓盡致。反正群眾健忘，台灣鄉愿又多，只要妳敢，形象最後還是能洗成新的。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／仙塔律師低調認罪 陳沂曝法官「關鍵一句話」令她不敢再拗

更多民視新聞報導

偷吃？前HBL選手林劭安 驚傳劈腿民眾黨的「她」

談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺

台股早盤上揚逾百點 台積電漲10元至1490元

