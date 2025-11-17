仙塔律師勾結詐團遭起訴 送懲戒委員會「執照恐吊銷」

涉嫌跟詐騙集團合作，在陪同靈骨塔詐騙案的女嫌犯偵訊時涉嫌洩密的「仙塔律師」李宜諪，被查出竟還協助對方處理財產避免遭查扣，跟其他兩位律師趙浩程及蔡沅諭，以及另外12名嫌犯一起被起訴，她目前也被送律師懲戒委員會，最重處分可吊銷執照。

仙塔律師遭起訴，已被送律師懲戒委員會。 （圖／翻攝仙塔律師IG）

回顧全案，2名嫌犯41歲呂英菖與35歲吳芳儀是情侶，他們從111年起，以靈骨塔投資為名，誘騙被害人抵押不動產，甚至導致一名工程師因負債過重而自殺，今年4月，當檢方將吳芳儀等詐團成員羈押禁見後，準備查扣資產時，卻發現吳女名下的百萬休旅車及金飾已在羈押後被迅速過戶。

仙塔律師出庭時堅稱自己是清白的。 （圖／中天新聞）

檢警深入追查發現，吳芳儀遭聲押當天，原委任律師趙浩程指示李宜諪擔任辯護人。趙隨後成立LINE群組「24小時陪偵案」，將李等人加入。吳女透過與律師會面的機會，指示李宜諪在群組內協調親友變賣財產。

仙塔律師的執照恐被吊銷。 （圖／翻攝仙塔律師IG）

李宜諪被查出，在群組中明確寫著：「吳小姐這邊在我旁邊說，在她家裡面鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」，甚至詳細說明「行照都放在零錢櫃的抽屜」。

檢方偵結全案，認為李宜諪、趙浩程及蔡沅諭3位律師分別與詐團成員共同洩密、洗錢，不僅干擾司法調查，還可能導致被害人日後求償無門。雖然三人犯後已坦承犯行，態度尚可，但其行為嚴重傷害律師群體形象，對李、趙求刑1年以上、對蔡求刑6個月以上，均不建議緩刑，以示懲儆，另此案已依《律師法》規定移送律師懲戒委員會，3人的律師執照恐都被吊銷。

