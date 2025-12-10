仙塔律師大轉彎改口認罪！ 黑心律師曝「2關鍵原因」

網紅律師「仙塔律師」涉嫌替靈骨塔詐團洩漏偵查內容、轉達隱匿財產指令，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑一年，9日第三度出庭時態度大轉彎，改口全部認罪。對此，有律師點出，她態度大轉變的2大關鍵。

仙塔律師第三度出庭時全認罪。（圖／中天新聞）

「黑心律師」楊律師在臉書發文提到，仙塔律師認罪2關鍵，要嘛法官有公開心證，明示暗示不接受她的答辯理由，若判有罪可能會加重。不然就是換律師，不同律師，不同看法，不同辯護策略，所以才會有180度大轉變。

楊律師表示，他先前就寫文章分析過，這案件千萬別硬拼無罪，絕對要一開始就認罪，然後盡可能和被害人達成和解，再把「調解筆錄」及「匯款紀錄」交給檢察官或法官，就有可能緩起訴或緩刑。

同業揭仙塔律師認罪原因。（圖／中天新聞）

楊律師指出，「現在認賠停損」仍比「繼續拼無罪」好，但仍要再思考幾個問題，若真如新聞寫的，先指控檢察官誘導認罪，打到一半發現打不贏才認罪，而且只願吐回律師費，負責公訴的檢察官及法官還會同意從輕量刑嗎？還有沒有什麼可以做但還沒做的？

楊律師說，從她處理自己的刑案來看，應該是當局者迷，整個處理過程從頭到尾都太過樂觀天真。「聽我的話，照我的建議做，只要渡過這關，妳未來的人生仍充滿希望」。

