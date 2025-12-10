仙塔律師庭上求減刑認罪 網友怒灌爆IG

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌當「詐團軍師」，遭到檢方起訴。（示意圖／東森新聞）





網紅「仙塔律師」李宜諪日前因涉嫌協助「鉅新匯公司靈骨塔詐騙集團」詐團處分贓證物、洩露偵查秘密等不法情事，遭檢方依洗錢、洩密等罪嫌起訴，求刑1年以上有期徒刑。昨（9日）李宜諪認罪了，而許多網友也灌爆她的社群平台。

調查發現，檢警偵辦吳女主導的靈骨塔詐騙案，涉案金額累積超過億元，專案小組追查金流，竟發現吳女遭收押期間，其名下價值約250萬元的BMW X6被悄悄過戶變賣，進一步追查後，鎖定李宜諪與趙浩程、蔡沅諭共3名辯護律師。

廣告 廣告

調查指出，2025年4月，檢警搜索主嫌情侶檔呂英菖、吳芳儀住處後，趙浩程律師即與友人討論，決定先將未被查扣的豪車過戶並統一口徑，假稱車輛已售出以掩飾詐欺所得，趙隨後找來李宜諪協助辯護，並建立群組，李宜諪在偵訊前後多次於群組內傳達吳芳儀要求變賣金飾、汽車的訊息，而共犯陳永山也確實以218萬元轉售汽車並出售金飾。

對此，李宜諪首次出庭時採無罪答辯，並指控檢方曾誘導認罪，沒想到，昨日第三度出庭時，李宜諪態度180度大轉變，當庭撤回所有先前證據調查聲請，並坦承檢方指控的洗錢與洩密兩項罪嫌，且願意繳回擔任吳女辯護期間所取得的律師費作為犯罪所得，請求法官減刑。

李宜諪的辯護律師指出，李女基本上「始終坦承犯罪」，且願主動返還報酬，請求法院依洗錢防制法規定從輕量刑。辯護人強調，李女當初洩漏偵查內容是基於與吳女的友誼，想取得更多資料以利辯護，並非蓄意妨礙偵查，希望法院能納入量刑考量。庭訊結束後，李宜諪僅簡短回應，「法律見解的部分，我會交由法院判斷。」

許多網友紛紛到她的IG留言，批評道「原來是幫助詐騙…真讓人失望，還是律師」、「詐騙律師？道德倫喪」、「從第一天否認到現在，認罪了？？」，另外也有部分網友表示，「你也要去拍swag了嗎」、「SWAG開始接洽了嗎？」、「有可能撤照就開始緊張了吼，一開始不是很從容一副「沒什麼」的模樣嗎」、「掀塌律師妳好」。

東森娛樂關心您

犯罪行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●曾當《鴨王》全裸爆紅！男星淪街頭發傳單 心酸影片全曝光

●小煜前妻也超紅！昔為「無名小站正妹」 被讚：兇版佐佐木希

●小煜離婚護理師妻 壓垮婚姻最後一根稻草原因曝光

