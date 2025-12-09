仙塔律師從賣慘到認罪？陳沂重話批：人品真是不行

網紅仙塔律師改口認罪。（郭吉銓攝）

網紅「仙塔律師」李宜諪因協助靈骨塔詐騙集團洗錢遭檢方起訴，案件引起社會關注。仙塔律師最初出庭時否認犯罪，甚至在社群平台上賣慘博取同情，強調自己只是「處理過程有瑕疵」。然而，她在最新一次出庭中態度大轉彎，改口認罪。對此，網紅陳沂在臉書發文直言，「這個人品真是不行」。

網紅陳沂今（9日）在臉書發文，評論仙塔律師案件，指出她過去協助靈骨塔詐騙集團洗錢，卻在庭上兩度堅稱無罪，甚至指控檢察官「疲勞審訊」，完全不承認違法行為，還自認「被起訴的又不是什麼很重的罪，沒有必要限制出境」。

如今卻突然完全翻盤、全部認罪，希望能換取減刑。陳沂認為，可能是上次開庭時法官稍微透露心證，當庭提醒她：「妳的答辯內容不會從輕量刑。」此次態度急轉，也讓陳沂不滿直呼：「所以仙塔律師從頭到尾都在騙欸」，質疑她協助詐騙集團行騙，卻在被抓後仍持續欺騙社會大眾。

陳沂也提到，雖然她覺得仙塔律師的法律影片拍得不錯，「講解法律深入簡出，又俗俗的很接地氣，但這個人品真是不行」。不過她也不忘酸一句，表示佩服對方「硬拗到底、假裝沒事」的勇氣，直指這種精神在吳宗憲身上也十分明顯。她感嘆群眾健忘，「台灣一大堆鄉愿很容易原諒。只要妳敢，就可以跟憲憲一樣，洗一洗還是新的」。

