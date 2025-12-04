仙塔律師想出國？「不是什麼很重的罪」聲請解除境管 遭北院駁回

網紅「仙塔律師」李宜諪聲請解除限制出境、出海，遭北院駁回。（鏡新聞）

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔1.6億元投資詐騙案，她涉嫌當「詐團軍師」協助主嫌處理贓物、洩露偵查內容，北檢約談她後交保、限制出境出海，北檢8月依《洗錢防制法》及洩密罪起訴求刑1年。對此，李宜諪聲請解除限制出境、出海，她先前受訪時強調「又不是什麼很重的罪」，不會為了這個放棄自己的律師生涯和家人朋友潛逃到國外。北院合議庭調查後，發現她近3年頻繁出入境15次，如果解除其限制，難以期待她會遵期返國受審，裁定駁回聲請。

今年11月台北地院首度傳喚李宜諪出庭，她事後接受媒體訪問時，「傳達訊息」這些客觀事實單然都是承認的，只是主觀犯意，以及車輛、手飾等「是不是真的是特定犯罪所得」，這部分要靠法院來判定，「畢竟檢方的認知和他們辯護的認知是不一樣的。」

記者當時追問是否有聲請停止限制出境，李宜諪強調不出國當然沒什麼，不過自己沒有國外的居留證等等，覺得沒有必要限制出境、出海，她提到自己不會為了這個訴訟潛逃到國外，但感覺就是個限制在身上，「這又不是什麼很重的罪」，會為了這個罪放棄律師生涯等等，「這個完全沒有必要」。

針對李宜諪聲請解除境管，法官調查發現她近3年頻繁出入境15次，今年上半年也出入境5次，如果解除她的限制出境，難以期待她會遵期返國受審，影響後續相關審理，裁定駁回聲請。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

