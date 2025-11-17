仙塔律師慘了！涉洩密被移送懲戒 律師執照恐不保

仙塔律師被移送懲戒。

「仙塔律師」李宜諪涉嫌洩密、助詐團銷贓，被依洗錢等罪起訴，求刑1年，她日前首度出庭頻頻喊冤，辯稱指示主嫌吳芳儀變賣首飾「只是好意幫忙轉達」，讓她可以籌措後續律師費、和解金等，但台北地檢署認為，李宜諪身為律師應守基本誠信原則，但她卻違反律師倫理規範，依《律師法》規定移送律師懲戒委員會懲戒。

檢方指控，李宜諪接受吳芳儀指示，在群組「24小時陪偵案」指揮吳的表弟蘇庭億變賣名下財產，內容包括「吳小姐這邊在我旁邊說，在他家裏面鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」「若今日吳小姐被羈押，他這邊有先給我車子鑰匙，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」、「行照都放在零錢櫃的抽屜」，同在群組裡的詐團金主陳永山接獲訊息後，開啟了一波變賣金飾等操作。

李宜諪出庭時否認犯罪，稱吳當時跟她說有一張提款卡，但卡裡的錢恐怕不太夠，還有首飾跟車子可以變賣，自己只是好意幫忙吳芳儀轉達給她的家人，變賣的錢可以當作日後的律師費或是和解金。

至於車輛BMW X6休旅車，李宜諪表示，她在群組指示變賣車輛的當下並不知道車子已經被過戶，是看了起訴書才知道車輛已經變賣，過戶的時間早於她傳達訊息的時間，兩者毫無因果關係，為無效幫助。

檢方還指控，吳芳儀在接受偵訊時，得知共犯男友呂英菖沒有律師，因此請李宜諪找律師蔡沅諭擔任呂的辯護人，李蔡2人在辯護期間，告知負責律師費的陳永山吳女因涉犯靈骨塔詐騙遭到羈押，陳再將訊息轉告給其他共犯。

對此，李宜諪表示，開完吳芳儀羈押庭後，有和陳永山拿尾款，當時陳問「為何被羈押」，李回答「偵查不公開，不能透露太多」，陳是自己一直待在北檢門口，看吳遲遲未出來就知道是被羈押了。

北檢今日指出，李宜諪受當事人委任處理刑事案件，本應基於誠信、公平、理性及良知執行職務，竟然收受與案件無關的陳永山所給付的律師費，應吳芳儀之要求協助隱匿詐欺犯罪所得、妨礙國家對於詐欺犯罪所得的調查、沒收、追徵，還將案件應保守秘密的偵查事項洩露給陳永山，違反律師倫理規範情節重大，因此，依《律師法》規定移送律師懲戒委員會懲戒。至於本案中被起訴的另外兩名律師，趙浩程、蔡沅諭也一併被移送懲戒。



