仙塔律師改口認洩密.洗錢罪 願繳回律師費求從輕量刑

台北市 / 綜合報導

網紅仙塔律師涉嫌洩密洗錢，前兩次開庭都堅決不認罪，還質疑檢察官疲勞訊問，9日再度開庭，她的態度180度大轉變，不僅全認了，還放棄傳喚證人、勘驗偵訊光碟，並繳回犯罪所得的律師費，希望法院從輕量刑。而之所以會有這麼大的反轉，法界研判跟能否保住律師資格有關，因為根據律師法，如果律師犯法被判刑一年以上、也沒有爭取到緩刑，將永久喪失律師資格。

神情凝重邊走邊看手機，看到鏡頭微微點頭，快步走出法院，網紅「仙塔律師」李宜諪說：「針對法律上見解部分，就尊重法院判斷。」網紅仙塔律師涉洩密洗錢遭起訴，回顧上次出庭，態度堅定不認罪，還質疑檢察官疲勞訊問，首次出庭時，更是提前預告會接受訪問，然而這回出庭，她態度有180度轉變，不僅洩密和洗錢全認罪，也放棄傳喚證人，和勘驗偵訊光碟，並撤回聲請專家，鑑定法律爭議，表示願意繳回犯罪所得，也就是律師費，求法院從輕量刑。

網紅「仙塔律師」李宜諪(11/18)說：「(會擔心被撤照嗎)，這個之後等他們評論，等他們審議吧。」被問到這敏感問題，仙塔臉上的笑容有點僵，這回她不但換了律師，也改變訴訟策略，律師李育昇(非當事律師)說：「本件被告在偵查時是有認罪，但如果她在審判中不認罪，但法官最後仍認定她有罪，很有可能被判處1年以上有期徒刑，依據律師法，她的律師執照可能會被吊銷。」

仙塔被檢察官求刑1年以上且不得緩刑，若最後判決1年以上，將永久喪失律師資格，若獲判1年以下，懲處之後仍有機會回復，因此1年刑度將是關鍵分水嶺，網紅「仙塔律師」李宜諪(11/11)說：「我要為了這個罪，放棄我的律師生涯，或放棄我的事務所，放棄我的員工，或放棄我的朋友們潛逃到國外，這個完全沒有任何必要。」24歲就考上律師，經營社群坐擁大批粉絲，前途看好，但捲入詐團案件恐危及律師生涯，仙塔選擇認罪，可不能讓苦心經營的心血通通白費。

