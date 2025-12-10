仙塔律師改口認罪自打臉！8月拍片訴委屈 網友出征「坐等白T素顏道歉」

網紅「仙塔律師」李宜諪昨日改口認罪，大量網友湧入社群平台砲轟。 圖：翻攝自仙塔律師IG

[Newtalk新聞] 網紅「仙塔律師」李宜諪捲入1.6億元的靈骨塔詐欺案，前2次出庭均否認犯行，更在8月拍片強調「絕對不是詐團成員」，不料昨日第3度出庭，改口全部認罪並願意繳回犯罪所得，希望法官能減輕其刑。網友灌爆「仙塔律師」社群平台「坐等白T素顏道歉影片」、「你也要去拍SWAG了嗎」。

「仙塔律師」被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀向尚未到案共犯透露偵查內容、轉達隱匿財產指令，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴、被求刑1年。前2次出庭都否認犯案，8月份還上傳影片，稱自己受朋友拜託短暫代班陪偵，不認識詐團成員，被質疑是「詐團軍師」覺得委屈，更強調「我可以堅定地告訴大家，我絕對不是詐團成員。」

昨日李宜諪第3度出庭，改口全部認罪並撤回證據調查聲請，惹怒大量網友灌爆各大社群平台，「幫詐團真的有夠瞎」、「之前說的多委屈，原來是詐團的一份子」、「現在聽到刑期怕了齁」、「不愧是詐團軍師，每個人都騙」、「真的是辜負我們粉絲的信任」、「厲害了，都認罪了還能持續拍片」。

李宜諪昨日不但撤回先前所有證據相關聲請，還願意將陪偵時的律師費作為犯罪所得繳回，更改口承認檢方提出的洗錢與洩密罪嫌，請求法院依洗錢防制法從輕量刑。仙塔律師的辯護律師強調， 仙塔最初向同案共犯洩漏偵查訊息，是因兩人交情良好，為了取得資訊以便辯護，並非故意妨礙偵查，盼法院審酌此一背景。至於為何撤回證據調查，李宜諪稱「法律見解的部分，我會交由法院判斷」。

