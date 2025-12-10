仙塔律師改口認罪！同業分析：保住律師執照還不用被關

仙塔律師李宜諪涉嫌協助詐團，昨日突改口認罪。 圖：翻攝自仙塔律師臉書

[Newtalk新聞] 網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年，前2次出庭都否認犯案，昨日第3度開庭卻改口認罪，並願意繳回犯罪所得，同行「巴毛律師」陳宇安指出「認罪就是為了保律師牌」，並預測最終結局不用被關。

「巴毛律師」陳宇安在社群平台PO文指出，法官先前已經告知李宜諪，如果要這樣答辯，最後如果認為有罪，絕不會輕判，可能連律師執照都保不住「白話：你繼續瞎掰就準備去關」。因此李宜諪才會選擇低頭認罪「識時務者為俊傑，不認大概律師牌也沒了」。

同時陳宇安點出，擔任詐騙集團的辯護人從來不是問題，請律師本來就是法定的權益，辯護也是律師的職責，但偵查中洩密給同案被告或協助詐團繼續為不法行為，「那是犯罪，不是在盡律師的辯護義務，請勿混為一談」。

陳宇安補充，若仙塔律師的執照遭撤銷，恐怕終身無法再參加國考取得執業資格，但認罪根本不用關，就可以安全下莊「幾乎一定保得住律師牌了」。

貼文引來許多網友留言，「認了，律師牌還留得住也是很好笑欸，知法犯法還玩法」、「律師認證，國考比坐牢還可怕」、「認罪也應該吊銷她的牌」、「知法犯法更該重罰」、「我想問說實務上是不是律師都會做一樣的事情，只是有人比較蠢用通訊軟體呢？」

