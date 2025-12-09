仙塔律師改口認罪！自打臉「絕非詐團成員」網怒出征

「仙塔律師」李宜諪今認罪。(郭吉銓攝)

網紅「仙塔律師」李宜諪涉入靈骨塔案詐騙案，遭台北地檢署依洗錢、洩密罪起訴。她起初否認，但今（9日）出庭認罪，已撤回聲請證據調查，希望法院從輕量刑。諷刺的是，仙塔律師4個月前才拍片否認是詐團成員，如今自打臉，臉書已被不少網友留言嘲諷、洗版。

仙塔律師前2次開庭都否認犯案，今年8月，她上傳一支近2分30秒的影片，訴說代班陪偵竟被懷疑是詐團成員的委屈。她表示自己僅受到朋友所託、短暫陪偵，在那之前，完全不認識詐團成員，沒想到卻被懷疑勾結詐團、甚至詐團軍師。仙塔律師強調，自己只收當天的律師費，其餘都沒有，「我可以堅定地告訴大家，我絕對不是詐團成員。」

仙塔律師今認罪後，等同自打巴掌，讓許多網友深感憤怒，留言灌爆：「看錯妳了，退追，自己去牢裡反省吧」、「真不愧是幫詐團辯護的律師」、「幸好沒找你處理案件，說謊的人」、「現在嘴不敢秋了喔，認罪....法律面前怕了喔？」

回顧本案，41歲呂英菖、35歲吳芳儀2022年從事靈骨塔投資詐騙，至少詐得1.6億元，其中1名被害工程師因不堪欠下3500萬債務而喪命。今年4月檢方將吳芳儀聲請羈押禁見獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現對方名下的百萬休旅車、金飾在她遭羈押後被過戶。

檢方追查發現，吳芳儀遭聲押當天，原本的委任律師趙浩程請仙塔律師（李宜諪）代班，擔任吳芳儀的辯護人，李女再找律師蔡沅諭分工。趙浩程隨後成立LINE群組「24小時陪偵案」，並把李等人加入該群組，吳芳儀透過律見，指示李宜諪在群組內指揮吳的親友變賣吳女名下財產。檢警另查出，李女陪同吳女偵訊時，涉嫌洩漏筆錄內容，蔡男陪同呂男偵訊時，也涉嫌洩漏呂男拒絕認罪等內容。

