仙塔律師涉洗錢遭起訴！換律師態度180度大轉變 庭上全數認罪

仙塔律師換了辯護律師以後大改以往的態度，全數認罪。（圖／翁靖祐攝）

網紅仙塔律師李宜諪涉替詐團主嫌吳芳儀辯護時，擔任軍師協助脫產以避免遭到檢警查扣，被檢方依照洗錢、洩密罪起訴。台北地院今（12月9日）開準備程序庭，並傳喚李宜諪到庭，換了辯護律師的她大改辯護方向，不僅全數認罪，還撤回先前所有聲請的證據調查。

李宜諪的辯護律師先是提出3點陳述，首先是針對洗錢防制法第2條第1款「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」以及第2款「妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵」在法理上性質互斥，被告理應不會同時犯下。

廣告 廣告

其次是被告坦承犯行，但被告透過洗錢或是洩密所收的好處僅有律師費，且被告目前也已經願意繳回，因此希望法官可以依法予以被告減刑。最後則是當時被告在犯刑時，是為了辯護考量才接觸自稱和吳芳儀很熟的陳男，最終因此不慎洩漏訊息，如今被告願意接受檢方判斷，但並非基於妨礙偵查的意圖。

此外，李宜諪今日也撤回先前所聲請的所有證據，包括偵訊筆錄、證人傳喚已及曾向法院請求從「法界大老」林鈺雄、林俊益、陳運財三位中選擇一位傳喚來進行法律鑑定的部份。

開庭結束以後，媒體詢問李宜諪為何要放棄先前所有的證據調查，她僅表示「法律上見解的部分，就尊重法院判定」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」 吳心緹親陪帶孩展現義氣

為方便兒花錢！爸委託公司「薪水匯孩帳戶」 害他不能考公務員慘了

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末