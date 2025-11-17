仙塔律師涉當「詐團幫手」助銷贓！遭求刑1年移送懲戒委員會 律師執照恐不保

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉嫌在替靈骨塔詐騙集團辯護期間，暗中充當共犯聯絡窗口，不僅外洩偵訊內容給其他未到案成員，還協助轉達吳姓主嫌指示，要求同夥變賣金飾、豪車等，企圖規避檢方查扣。台北地檢署日前偵結，依詐欺、組織犯罪等罪嫌起訴15人，其中李宜諪、趙浩程及蔡沅諭3位律師各求刑6月到1年以上徒刑，而台北地檢署也依《律師法》之規定，將3人移送律師懲戒委員會，最重處分可吊銷執照。

廣告 廣告

「仙塔律師」李宜諪因涉洩密給靈骨塔詐團並洗錢，不僅遭起訴求刑1年，還移送懲戒會，律師執照恐怕不保。（圖／仙塔律師santa臉書）

北檢調查指出，35歲女嫌吳芳儀和41歲男友呂英菖為首的詐騙集團，自2022年起以靈骨塔投資名義，誘騙民眾抵押房產、加購生前契約等商品，誆稱可以「高價轉賣」，造成至少10人受騙，不法金額高達1.6億元，其中1名被害工程師因不堪欠下鉅額債務喪命。然而，檢方在今年4月將吳芳儀等詐團成員羈押禁見獲准後，欲準備查扣資產時，卻發現吳女名下的百萬休旅車、金飾已在羈押後被迅速過戶。

經檢警深入追查，吳芳儀遭聲押當天，原委任律師趙浩程出庭辯護，並指示「仙塔律師」李宜諪擔任辯護人，陪同吳接受警詢、偵訊，李再找律師蔡沅諭一起分工，趙浩程隨後成立LINE群組「24小時陪偵案」，將李等人加入該群組，吳女透過與律師會面的機會，指示李宜諪在群組內協調親友變賣財產。檢警指出，李宜諪依吳芳儀指示，在群組內轉達要其他共犯「趕快賣掉金飾與車輛」以躲避查扣，並教導遭檢警質疑銷贓時的應對說法，而趙、蔡2名律師則涉嫌把檢警偵查洩漏給詐團。

檢察官6月間指揮刑事局、台北市警中山分局搜索拘提李宜諪、趙皓程、蔡沅諭3名律師到案後，分別諭知3人70萬元、50萬元及10萬元交保，其中李、趙2人限制出境出海；而李宜諪日前出庭時否認犯意，主觀上沒有洗錢意圖，僅「依照當事人指示傳話」，且車輛在她傳達訊息前即已完成過戶，屬於「無效幫助」。

對此，台北地檢署日前偵結案件，依洗錢、洩密等罪起訴李宜諪、趙浩程、蔡沅諭等3位律師，分別求刑1年、1年、6個月，並認為3人違反律師倫理規範，依律師法規定，移送律師懲戒委員會。

更多FTNN新聞網報導

仙塔律師成詐團內鬼！助共犯銷贓金飾、豪車 檢方2罪起訴求刑1年

快訊／弘仁會再涉詐騙洗錢3.5億！3律師涉洩密「偷拍筆錄」轉交詐團 遭拘提

仙塔律師涉靈骨塔詐案遭起訴！喊冤只陪偵一天 有什麼動機加入詐團？

