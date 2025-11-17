仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」

娛樂中心／周希雯報導

正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。

據悉，檢警今年4月間偵辦一起靈骨塔投資詐騙，以吳女為首的詐團以「賣塔位可以賺價差」等話術，誘騙至少10位民眾加入投資及抵押房產加購生前契約等商品，不法所得超過上億元。不過進一步追查發現，吳女聘任3名律師涉嫌利用陪偵機會、與其他未到案成員通風報信，其中仙塔律師疑似在吳女被收押後，透過群組向其他共犯轉達指示吳女指示、賣掉住處的金飾及車輛，並指導銷贓應對說法。對此，檢方7月帶回仙塔在內3名律師，經複訊以不同金額交保，其中以仙塔律師的70萬金額最高。

仙塔律師涉詐「燦笑拒認罪」遭求刑1年！檢宣布「移送懲戒」律師執照恐不保

仙塔律師日前燦笑亮相，強調是幫自己的當事人籌措律師費、並不是銷贓。（圖／民視新聞資料照）

仙塔律師事後曾發文聲稱，該案是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，「我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦，我與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。」僅坦承處理過程有瑕疵，會坦然面對。本月11日首日開庭，仙塔律師一偵查庭中認罪，喊冤自己只是得知吳女擔心不夠錢付律師費，才好心幫忙傳達吳女家人可變賣首飾、車子，並非詐團成員。

仙塔律師被移送懲戒。（圖／翻攝「仙塔律師santa 」臉書）

對此，檢方偵結全案，認為仙塔與趙、蔡共3名律師，涉嫌與詐團、洗錢，分別對仙塔及趙求刑1年以上、對蔡求刑6個月以上，均不建議緩刑以示懲儆。另外，檢方認為3人作為律師，本應基於誠信、公平、理性及良知執行職務，竟應詐團要求隱匿犯罪所得、協助洩密等，違反律師倫理規範情節重大，也損害律師公益形象。因此該案另依《律師法》規定，將3人移送律師懲戒委員會，內容包括撤職、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等，視情節決定處分，最嚴重將吊銷律師執照。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

