仙塔律師涉詐騙案請律師辯護 林智群揭背後關鍵原因

知名網紅律師仙塔律師（本名李宜諪）因涉「鉅新匯」靈骨塔詐騙案，遭台北地檢署起訴，檢方求刑一年。近日開庭時李宜諪委託律師陪同出庭，引發外界好奇她本身就是律師，為何還要找律師協助？對此，律師林智群在臉書發文表示，「這非常正常，就像醫生也不可能幫自己開刀吧」。

律師林智群表示，李宜諪被起訴洩密的案子找了律師，「有網友可能會問，她自己就是律師，幹嘛找律師」。林智群進一步解釋，律師處理別人的案件時可以保持冷靜，但若碰到自己的官司，要保持情緒穩定反而很困難，因此尋求其他律師協助是很正常的事情。

林智群也舉例說明，他曾有律師朋友幾年前投資房產時，發現買到凶宅，「很氣，也是找其他律師處理」。他也遇過律師夫妻想離婚，找他協助處理；還有非訟律師的家人出車禍，也是找他來處理，「術業有專攻嘛，就像醫生也不可能幫自己開刀吧」。

據檢方調查，仙塔律師李宜諪涉入「鉅新匯」靈骨塔詐騙案，在協助詐團主嫌辯護期間，涉嫌洩漏陪偵訊息，讓詐團首腦吳芳儀將名下的財產變賣，以避免遭到扣押。台北地檢署今年8月依洗錢、洩密等罪嫌起訴李宜諪等3名律師，對李宜諪具體求刑1年。不過，李宜諪日前開庭時，當庭否認犯罪。

