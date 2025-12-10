仙塔律師為何突然認罪？黑心律師推測「2原因」：當局者迷

仙塔律師今年7月捲入靈骨塔詐騙案。 圖：翻攝自仙塔律師FB

[Newtalk新聞] 網紅美女律師「仙塔律師santa」李宜諪，因捲入1.6億元的靈骨塔詐欺案，上個月2次出庭均否認犯行，未料，昨（9）日突改口認罪，請求法官減刑。對此，網紅「黑心律師」楊律師分析突然轉彎背後可能的2項原因。

仙塔律師被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀向尚未到案共犯透露偵查內容、轉達隱匿財產指令，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴、被求刑1年。前2次出庭仙塔律師都否認犯行，認為是「處理過程中有瑕疵」，但李宜諪9日第三度出庭，改口全部認罪。

楊律師透過臉書表示，仙塔律師的案件，從新聞得知「前二次開庭時態度強硬，指控檢察官誘導認罪，主張偵訊筆錄無證據能力，並要求傳喚多名證人、共同被告吳女，以及3名法界學者進行法律鑑定」、「第三次開庭大幅轉變策略，對檢方提出的洗錢與洩密指控全部認罪，願意繳回犯罪所得，包括替吳女擔任律師所收的費用」。

他猜想，要嘛是法官有公開心證，明示暗示不接受她的答辯理由，若判有罪可能會加重。要嘛就是換律師，不同律師，不同看法，不同辯護策略。所以才會有180度大轉變。

楊律師提到，自己幾個月前曾提過，這案件千萬別硬拼無罪，絕對要一開始就認罪，然後盡可能和被害人達成和解，再把「調解筆錄」及「匯款紀錄」交給檢察官或法官，就有可能緩起訴或緩刑，之前還出於好意特別把文章連結傳給她。

楊律師認為，「現在認賠停損」仍比「繼續拼無罪」好，但仍要再思考幾個問題，若真如新聞寫的，先指控檢察官誘導認罪，打到一半發現打不贏才認罪，而且只願吐回律師費，負責公訴的檢察官及法官還會同意從輕量刑嗎？還有沒有什麼可以做但還沒做的？

最後，楊律師研判，從她處理自己的刑案來看，應該是當局者迷，整個處理過程從頭到尾都太過樂觀天真。

