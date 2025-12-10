仙塔律師為「保住律師牌」改口認罪！她預測：恐免被關

社會中心／李明融報導

網紅「仙塔律師」（李宜諪）憑藉亮麗外型，在社群平台上分享法律知識，吸引大批粉絲關注，光是IG就有超過22萬人追蹤，不過在今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年，仙塔律師先是不斷否認犯案，但在昨天（9日）第三度開庭，她突然改口認罪，並願意繳回犯罪所得，希望法官能減輕其刑，對此，同行「巴毛律師」陳宇安分析改口動機，並預測最終結局不僅不用被關，且「幾乎一定保得住律師牌了」。

仙塔律師遭控涉詐，起初對外堅決否認。（圖／民視新聞資料照）

仙塔律師突改口認罪，同業推測就是為了保住律師執照。（圖／翻攝仙塔律師臉書、民視新聞資料照）

仙塔律師因涉嫌協助詐騙集團主嫌吳芳儀傳遞隱匿財產的指令，並洩漏偵查核心內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪名求處有期徒刑1年。李宜諪於昨9日第三次出庭時，態度出現大轉變，改為全部認罪並承諾繳回所有犯罪所得，藉此爭取法官從輕量刑。陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，擔任詐騙集團的辯護人從來不是問題，請律師本來就是法定的權益，辯護也是律師的職責，但「偵查中洩密給同案被告，或協助詐團繼續為不法行為，那是犯罪，不是在盡律師的辯護義務，請勿混為一談」，最後她也用白話的方式說明「不要瞎掰好嗎」。

前一次法官嚴正警告，讓仙塔律師只好點頭認罪。（圖／翻攝仙塔律師臉書）

巴毛律師在Threads發文透露，法官在上一次開庭就已經明確警告，若繼續採取拖延與不實抗辯策略，即使最後被判有罪，也無法期待輕判，也就是說「白話：你繼續瞎掰就準備去關」，這次仙塔律師改口認罪，可能是出於現實考量，雖然這決定不讓人感到意外，但同時也顯示她仍有理性判斷能力「識時務者為俊傑，不認大概律師牌也沒了」。陳宇安補充表示，若仙塔律師的執照遭撤銷，恐怕終身無法再參加國考取得執業資格；貼文曝光，網友紛紛留言表示「認罪也應該吊銷她的牌」、「知法犯法更該重罰」、「律師國考比牢還可怕」，也有網友認為這次認罪恐怕律師牌保不住了，對此，陳宇安也回應「還是保得住，他認罪就是為了保律師牌」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

