仙塔律師突改口認罪了！陳沂猜「關鍵原因」酸爆：人品真是不行

網紅律師「仙塔律師」（李宜諪）。（圖／翻攝自仙塔律師臉書）

「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。李宜諪昨（9）日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，請求法官減刑。網紅陳沂就分析原因「研判是上次開庭時法官稍微揭露心證」，並狠酸仙塔律師「影片拍得不錯，但人品真是不行」。

陳沂9日PO文談到「仙塔律師」事件，表示她一開始被抓的時候，還在社群平台賣慘博取同情，講得好像自己很無辜，單純處理過程有「瑕疵」，兩次開庭也都堅持無罪，還態度囂張說檢察官疲勞訊問她，自認被起訴的又不是什麼很重的罪，沒有必要限制出境。結果如今開庭態度突然大轉彎，全部認罪，希望能換取減刑。

陳沂研判，可能是上次開庭時法官稍微揭露心證，表示「妳的答辯內容，將不會從輕量刑」。

王至德律師分析指出，仙塔律師認罪是為了生存，不是為了正義。（圖／翻攝自仙塔律師臉書）

陳沂就怒轟，「所以仙塔律師從頭到尾都在騙欸。協助詐團騙，被抓了還在繼續騙社會大眾！」直言雖然覺得她影片拍得不錯，講解法律深入簡出，又俗俗的很接地氣，但這個人品真是不行。

不過陳沂也開酸，稱自己很欣賞她的一點，就是「硬拗到底假裝沒事的勇氣」。反正群眾是健忘的，台灣一大堆鄉愿很容易原諒，只要妳敢，洗一洗還是新的。

