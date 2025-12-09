仙塔律師突改口認罪 同業曝「背後操作」：停損操作罷了

照片是仙塔律師李宜諪設詐團案到台北地院開庭。資料照。廖瑞祥攝



網紅「仙塔律師」李宜諪被指控涉嫌將偵查機密洩露給詐騙集團成員，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴。她之前出庭時全盤否認犯罪，9日出庭改口全認罪，認了幫詐團洗錢、洩密，且不聲請找「法界三大老」證清白，願繳回犯罪所得拚減刑。對此，「法老王」王至德律師就分析仙塔律師改口認罪的原因，認為與其說是良心發現，不如說是經過精密的法律風險評估後的停損操作罷了。

王至德分析，在一般人的眼裡，認罪等於承認自己做錯事；但在律師眼裡，認罪往往是一個「止損點」。仙塔律師都已經被70萬交保了，這代表檢方手上掌握的證據可能有一定的殺傷力。強調認罪是為了生存，不是為了正義。

王至德進一步說明，依照《律師法》，如果律師因為故意犯罪受有期徒刑以上刑之裁判確定，是可能會被移付懲戒，最嚴重可能會除名。

王至德說，有在辦刑案的律師都知道，證據攤開來，勝率有多少心裡都有數。硬凹到底，如果輸了就是重判；認罪至少人身自由跟職業資格可能保住。仙塔律師只是做了一個「理性經濟人」會做的決定，既然莊家（檢方）牌面大，那就蓋牌輸一半，不要梭哈把身家（律師執照）都賠進去。

